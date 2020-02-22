Ливийцы единодушно поддержали в соцсетях позицию главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара

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Отказ Турции от своих обещаний, данных в Берлине, происходит перед всем мировым сообществом

Пользователи соцсетей поддержали точку зрения фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, озвученную им в недавнем интервью РИА Новости.

Флаг Ливии. Фото с сайта pixabay.com

По мнению Хафтара, отказ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии от участия в предстоящих женевских переговорах под эгидой ООН обоснован зависимостью ПНС в принятии решений от Анкары и Дохи.

Фельдмаршал ЛНА заявил, что правительство Сарраджа не имеет собственного мнения. Оно зависит прежде всего от вооруженных формирований и террористических групп, а также от Турции и Катара. Глава ПНС получает приказы от Анкары и Дохи, а свидетельствуют об этом заявления Эрдогана, высказавшегося о необходимости выхода ПНС из женевских переговоров.

Глава ЛНА считает, что ООН, Совет Безопасности и участники Берлинской конференции должны взять на себя ответственность за прекращение потока сирийских и турецких наемников и различных видов оружия, поставляемых в Триполи через Турцию.

Отказ Турции и ПНС от своих обещаний, данных в Берлине, происходит перед всем мировым сообществом, поэтому ЛНА не может оставаться в стороне.

Ливийцы в соцсетях поддержали политику фельдмаршала ЛНА, несмотря на недавние угрозы со стороны Усамы аль-Джувейли, генерала, командующего западным округом ПНС. Он выступил с угрозами в адрес жителей городов Сабрата, Сурман, аль-Аджайлат и аль-Ватыя, пообещав им расплату за поддержку военнослужащих ЛНА.

Пользователь Twitter Нур Эльбарси поддержал Хафтара, написав, что ЛНА обязана защитить Ливию от турецких оккупантов.

Ливиец Саат Альсерф в своем Twitter написал, что Хафтар пообещал ответить на атаки турков и защитить свой народ. Саат считает это решение правильным и поддерживает мир на ливийской земле.

Жители Ливии из самых разных уголков страны от Бенгази до Триполи единодушно высказались за идею освобождения своей страны от турецких наемников и какого-либо вмешательства других стран в дела их государства: «Армия не прекратит свою миссию, пока не изгонит сирийских наемников, переброшенных из Турции и поддерживающих терроризм», «Слова Хафтара — это логичные заявления, которые исходят из сердца патриота, желающего независимости и полного суверенитета для своей страны. Речь Хафтара — это речь всей моей Родины», «Хафтар — красавчик! Нет места турецким оккупантам на землях арабов!»