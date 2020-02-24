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Киргизия и Таджикистан впервые произведут обмен спорными территориями

16:31 24.02.2020
Фото с сайта today.kg

Киргизия и Таджикистан договорились обменяться спорными территориями.

Это решение было принято в городе Баткен (Киргизия) на очередном заседании межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы двух государств, сообщает Asia-Plus со ссылкой на источник, близкий к таджикской делегации в переговорах.

На заседании, прошедшем под председательством вице-премьеров Таджикистана Азима Иброхима и Киргизии Акрама Мадумарова, впервые в истории стороны договорились обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы.

При этом источник издания  не уточнил, по каким именно территориям сторонам удалось договориться.

Темы: Таджикистан, Киргизия, Территориальные споры в мире
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 21:04
Гость: Москва

С ума сойти! Целый дачный посёлок обменяли.
24.02.2020, 18:11
Гость: ма

Я ремонт сделал), теперь за снятие наличных блокировки. Им только домой ехать. Кто не успел...
24.02.2020, 17:35
Гость: Вот как !

Культурно, цивилизованно, без войны. Не то что дикие славяне...
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