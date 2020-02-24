Киргизия и Таджикистан впервые произведут обмен спорными территориями

16:31

Киргизия и Таджикистан договорились обменяться спорными территориями.

Это решение было принято в городе Баткен (Киргизия) на очередном заседании межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы двух государств, сообщает Asia-Plus со ссылкой на источник, близкий к таджикской делегации в переговорах.

На заседании, прошедшем под председательством вице-премьеров Таджикистана Азима Иброхима и Киргизии Акрама Мадумарова, впервые в истории стороны договорились обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы.

При этом источник издания не уточнил, по каким именно территориям сторонам удалось договориться.