На Украине запретили передачу еды эвакуированным из Китая

13:24

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Ляшко.

"Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — в частности заявил Ляшко.

Данное распоряжение он пояснил тем, что в медцентре работает пищеблок и блюда готовят на месте. Как добавил замминистра внутренних дел Украины Иван Варченко, эвакуированным передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Эвакуированные из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса украинцы и граждане других государств временно размещены в санатории в Новых Санжарах. Их приезд завершился столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Президент Владимир Зеленский назвал инцидент "погорелым театром" и напомнил провокаторам об ответственности.