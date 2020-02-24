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На Украине запретили передачу еды эвакуированным из Китая

13:24 24.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Ляшко.

"Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — в частности заявил Ляшко.

Данное распоряжение он пояснил тем, что в медцентре работает пищеблок и блюда готовят на месте. Как добавил замминистра внутренних дел Украины Иван Варченко, эвакуированным передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Эвакуированные из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса украинцы и граждане других государств временно размещены в санатории в Новых Санжарах. Их приезд завершился столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Президент Владимир Зеленский назвал инцидент "погорелым театром" и напомнил провокаторам об ответственности.

Темы: Коронавирус, Украина
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 17:15
Гость: Нам что

за дело до хохлов?
24.02.2020, 16:40
Гость: От гады!

Як же ж без сала?
24.02.2020, 16:24
Гость: кактотак

Привозят фрукты и сладости.Всё это передают в детские дома. У всех на обсервации свой рацион питания. Им привозят пищу из Полтавы.
Все комментарии (4)
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