Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

14:16

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92 году жизни, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. Об этом также пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Хосни Мубарак возглавлял страну на протяжении 30 лет — с 1981 года и до революции 2011-го, когда был вынужден уйти в отставку.

Семья Мубарака пока не подтвердила информацию об его кончине. Однако, как сообщает издание, друзья сына экс-лидера Алаа Мубарака уже опубликовали в соцсетях посты с соболезнованиями.

Сам Алаа ранее сообщил, что его отец находится в палате интенсивной терапии в одной из больниц.