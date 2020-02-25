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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

14:16 25.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92 году жизни, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. Об этом также пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Хосни Мубарак возглавлял страну на протяжении 30 лет — с 1981 года и до революции 2011-го, когда был вынужден уйти в отставку.

Семья Мубарака пока не подтвердила информацию об его кончине. Однако, как сообщает издание, друзья сына экс-лидера Алаа Мубарака уже опубликовали в соцсетях посты с соболезнованиями.

Сам Алаа ранее сообщил, что его отец находится в палате интенсивной терапии в одной из больниц.

Темы: Египет, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 16:09
Гость: Мудрый был раис.

Египтяне время его правления будут вспоминать со слезами.
Египет при нем быстро развивался.
25.02.2020, 15:10
Гость: Мдааа

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