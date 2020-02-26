Эксперт считает, что Ходорковский планировал гибель журналистов в ЦАР
Согласно данным, которые удалось собрать журналистам Федерального агентства новостей, беглый олигарх Михаил Ходорковский контактировал с правительством Франции в тот период, когда российские журналисты были отправлены в ЦАР.
Фото: Федеральное агентство новостей
Коллектив редакции ФАН провел собственное журналистское расследование, чтобы выяснить причастность Ходорковского к смерти Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. Россиян отправили в Центральноафриканскую Республику без должной подготовки и защиты.
Что касается Франции, то она заинтересована в сохранении влияния в ЦАР. Это стремление можно проследить, изучив публикации местных масс-медиа. Например, французское Corbeau News Centralafrique постоянно публикует материалы о происходящем в ЦАР, вплетая в каждый из них «русскую мафию». Большое внимание в прессе уделяется месторождениям полезных ископаемых, которые, по их версии, захватила РФ. Естественно, никаких доказательств французские издания не приводят.
К убийству россиян могут быть причастны специальные французские организации, с которыми в последнее время тесно сотрудничал Ходорковский. Они взяли на себя роль кураторов и вывели журналистов к месту их гибели.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец считает, что для полного понимания ситуации нужно досконально изучить историю французско-африканских отношений. Сейчас Париж не может смириться с тем, что Россия сотрудничает со многими африканскими странами. А ведь раньше там были французские колонии. Наблюдая эту картину, Ходорковский вовремя воспользовался сложившейся политической обстановкой. Он отправил в ЦАР заказных журналистов, чтобы доказать всему миру, что в Центральноафриканской республике работает ЧВК «Вагнера», российские военные инструкторы, то есть – что Россия якобы вмешивается в дела другой страны.
А так как Франция долгое время оказывала влияние на ЦАР, Ходорковский наладил связи именно со спецслужбами данной страны.
Баранец считает, что Ходорковский – это «сбитый летчик с кучей бабла». Он преследует цель – насолить России и действующей власти. Ради этого олигарх готов на все, даже пожертвовать журналистами, которых заведомо отправлял на верную смерть ради резонанса.
Эксперт отметил, что сейчас олигарх решил уйти в тень, чтобы об этой истории меньше говорили. По мнению Баранца, это его не спасет, так как совсем скоро все узнают правду об истинных причинах убийства журналистов.
Напомним, ФАН опубликовало расследование о гибели россиян в ЦАР. В материале собраны доказательства сотрудничества Парижа с центральноафриканскими бандформированиями, а также Ходорковским. Боевики охраняют для Франции ключевые предприятия. Существует высокая вероятность, что именно бойцы из французских «охранных» группировок убили журналистов.