ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

11:29

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников. По их словам, переговоры ЕС начнет уже на этой неделе.

Сначала консультации будут проведены на уровне экспертов. Для введения указанных санкций нужно согласие всех государств Евросоюза.

Один из источников агентства уточнил, что консультации могут продлиться около двух месяцев. В отношении каких именно физических и юридических лиц могут быть введены санкции, в публикации не уточняется.

Bloomberg отмечает, что получить согласие всех стран Евросоюза будет не просто, поскольку власти некоторых из них не желают наносить ущерба отношениям с Китаем или рассчитывают на нормализацию отношений с Россией.

В мае 2019 года Европейский союз создал юридический механизм введения санкций за кибератаки. При этом ЕС сможет вводить санкции и за «кибератаки против третьих лиц», то есть стран, которые не входят в ЕС, а также за атаки на международные организации. Уже в июне Евросоюз объявил о проведении «военных игр» с целью подготовки к кибератакам со стороны России и Китая.