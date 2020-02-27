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ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

11:29 27.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников. По их словам, переговоры ЕС начнет уже на этой неделе.

Сначала консультации будут проведены на уровне экспертов. Для введения указанных санкций нужно согласие всех государств Евросоюза.

Один из источников агентства уточнил, что консультации могут продлиться около двух месяцев. В отношении каких именно физических и юридических лиц могут быть введены санкции, в публикации не уточняется.

Bloomberg отмечает, что получить согласие всех стран Евросоюза будет не просто, поскольку власти некоторых из них не желают наносить ущерба отношениям с Китаем или рассчитывают на нормализацию отношений с Россией.

В мае 2019 года Европейский союз создал юридический механизм введения санкций за кибератаки. При этом ЕС сможет вводить санкции и за «кибератаки против третьих лиц», то есть стран, которые не входят в ЕС, а также за атаки на международные организации. Уже в июне Евросоюз объявил о проведении «военных игр» с целью подготовки к кибератакам со стороны России и Китая.

Темы: Международная политика, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 15:22
Гость: советский инженер

Похоже дело идёт к серьёзному (и опасному) расколу мира между коллективным западом и не входящими в него странами. Раскол из-за чьих-то шкурных интересов и психопатов в элитах, причём никакой необходимости в этом нет а последствия могут оказаться самыми тяжёлыми.
27.02.2020, 15:19
Гость: ABCD

Антироссийская истерия на западе набирает обороты. О какой нормализации отношений идёт речь? если уже с инициативы запада началась вторая мировая "холодная война"?
Так называемые "кибер преступления" вообще недоказуемые, то есть "виновные" будут назначаться исходя из каких то своих соображений.
Что более всего интересно, это то, что запад вообще не скрывает своей кибер войны с РФ. Но их "заботит" то, что РФ якобы им вредит.
27.02.2020, 14:54
Гость: писарь

Интересно, а по каким признакам ЕС собирается определять, что кибератака была совершена именно со стороны России Китая а не, например, Парагвая или Зимбабве. Ведь Интернет есть и там да и пара хакеров, наверное, найдется. Или будет использоваться опыт выборов в США, когда любое вмешательство априори считается российским.
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