Эрдоган прилетит в Россию с визитом 5 марта

11:55

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта. Он прилетит в Россию с однодневным визитом, сообщили в администрации турецкого лидера.

В ходе встречи главы государств обсудят ситуацию, которая сложилась в сирийской провинции Идлиб. Она обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск Башара Асада погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».

Также Путин и Эрдоган ранее заявили о необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

На прошлой неделе лидеры Турции и России переговори по телефону. Во время беседы Эрдоган предложил Путину оставить Анкару «один на один» с Дамаском. Со слов Эрдогана, он также спросил российского коллегу, намерен ли Кремль открывать военную базу в Сирии, пишет журнал «Компания».

Накануне Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой. Обе стороны намерены достигнуть решение по урегулированию конфликта, подчеркнул пресс-секретарь.