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Эрдоган прилетит в Россию с визитом 5 марта

11:55 2.03.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Сюжет: Сирийский кризис

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта. Он прилетит в Россию с однодневным визитом, сообщили в администрации турецкого лидера.

В ходе встречи главы государств обсудят ситуацию, которая сложилась в сирийской провинции Идлиб. Она обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск Башара Асада погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».

Также Путин и Эрдоган ранее заявили о необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

На прошлой неделе лидеры Турции и России переговори по телефону. Во время беседы Эрдоган предложил Путину оставить Анкару «один на один» с Дамаском. Со слов Эрдогана, он также спросил российского коллегу, намерен ли Кремль открывать военную базу в Сирии, пишет журнал «Компания».

Накануне Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой. Обе стороны намерены достигнуть решение по урегулированию конфликта, подчеркнул пресс-секретарь.

Темы: Конфликт России и Турции, Сирия, Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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02.03.2020, 17:36
Гость: вот так

РОССИЯ ПОСЛАЛА ОТКРИТЫМ ТЕКСТОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТУРЦИИ , МЫ НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ ВАШИ ПОЛЁТЫ НАД СИРИЕЙ .
Путин Ертогану ,перевод на простой язык , ни ерепеньтесь ПАЛКУ КИНУ.
02.03.2020, 16:31
Гость: Русский

...турки народ своеобразный, но с РУССКИМИ они воевать НИКОГДА не будут. Это у них в крови, на генетическим уровни. Да, пошуметь ,по кричать -не вопрос. Но немного остынут , посчитают потери бабок и заулыбавшись пойдут навстречу. Восток- дело тонкое. Все будет в порядке. Договорятся. С ВВП трудно не договориться, себе дороже…)))))
02.03.2020, 13:57
Гость: гнус

"Помидорный визит №2",результат известен,как и его последствия.
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