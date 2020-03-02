Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

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Воздушно-космические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением. О таком обвинении в адрес Москвы говорится в докладе Комиссии ООН по Сирии, передает турецкое агентство Anadolu.

По данным СМИ, в докладе Комиссии ООН утверждается, что атакам российских и сирийских военных подвергаются в том числе медицинские учреждения и места дислокации мирных жителей. В результате в провинции Идлиб нарушаются гражданские права, в том числе детей, которые проживают в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии». На сайте ООН говорится, что этот доклад будет представлен на рассмотрение Совета по правам человека до 10 марта.

Ранее Совбез ООН призвал Россию немедленно завершить военную операцию в Сирии. Об этом заявили постпред США при ООН Келли Крафт и представители стран Евросоюза на экстренном заседании. «Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов», — сказала Крафт. В Евросоюзе отметили, что нужно обеспечить «беспрепятственный гуманитарный доступ» в пострадавшие регионы страны.

24 февраля СМИ писали, что ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Речь шла о населенных пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо. Официального подтверждения этой информации не было.

Тем временем глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе операции «Весенний щит» в Сирии были уничтожены 2557 солдат президента САР Башара Асада. Он также напомнил о «гуманитарной драме» в регионе и призвал Россию добиться прекращения атак сирийских правительственных сил.