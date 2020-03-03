Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб
Подразделения российской военной полиции введены в город Серакаб, расположенный на северо-западе Сирии в провинции Идлиб, пишет "Российская газета" со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, дислоцированный на российской авиабазе Хмеймим.
Военные поясняют, что решение принято исходя из необходимости "обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5".
Военные полицейские официально начали патрулирование в городе Серакаб с 17.00 понедельника.
В сирийской провинции Идлиб в настоящее время идут жесткие боестолкновения сирийских военных с террористами, которых поддерживают турецкие военные.