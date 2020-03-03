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Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб

07:49 3.03.2020
Стоп-кадр из видео
Сюжет: Сирийский кризис

Подразделения российской военной полиции введены в город Серакаб, расположенный на северо-западе Сирии в провинции Идлиб, пишет "Российская газета" со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, дислоцированный на российской авиабазе Хмеймим.

Военные поясняют, что решение принято исходя из необходимости "обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5".

Военные полицейские официально начали патрулирование в городе Серакаб  с 17.00 понедельника.

В сирийской провинции Идлиб в настоящее время идут жесткие боестолкновения сирийских военных с террористами, которых поддерживают турецкие военные. 

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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03.03.2020, 10:53
Гость: Точнее

Танковые части российской военной полиции введены в сирийский город Серакиб.
03.03.2020, 09:35
Гость: полухохол

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Гость: Вологда

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