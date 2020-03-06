Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

16:02

Русский язык стал единственным государственным языком самопровозглашенной Донецкой народной республики. Соответствующий статус был закреплен в конституции ДНР парламентом республики, пишет РИА Новости.

Данное предложение было внесено главой ДНР Денисом Пушилиным. Отмечается, что депутаты Народного совета поддержали это предложение единогласно.

Ранее в ДНР было два государственных языка - русский и украинский. По словам парламентариев, украинский язык как государственный, так и не нашел практического применения.

Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.

Также депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском. Однако сохранится возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся.