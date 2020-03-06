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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

16:02 6.03.2020
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Русский язык стал единственным государственным языком самопровозглашенной Донецкой народной республики. Соответствующий статус был закреплен в конституции ДНР парламентом республики, пишет РИА Новости.

Данное предложение было внесено главой ДНР Денисом Пушилиным. Отмечается, что депутаты Народного совета поддержали это предложение единогласно.

Ранее в ДНР было два государственных языка - русский и украинский. По словам парламентариев, украинский язык как государственный, так и не нашел практического применения.

Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.

Также депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском. Однако сохранится возможность получения  дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся.

Темы: Донецк, Положение русскоязычного населения Украины
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Комментарии читателей
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06.03.2020, 22:06
Гость: Россия на официальном уровне

не признает ДНР государством и не собирается признавать. Зачем бизнесмены платят за этот кровавый спектакль бандитам? Совсем с ума сошли БЕГАТЬ В ДНР С ФЛАГОМ АМЕРИКАНСКИХ КОНФЕДЕРАТОВ БОЛЬНЫЕ.
06.03.2020, 21:41
Гость: С Трампом шутки плохи

Поэтому тут пока даже о ЛДНР речи не идет. Какие там союзы...
06.03.2020, 21:37
Гость: Просто интересно?

А что это за "союзное государство"? На какой карте можно его увидеть?
Все комментарии (14)
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