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СМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье

12:04 7.03.2020
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Брат и племянник короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда — Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Наиф задержаны в пятницу по обвинению в измене. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источники катарского телеканала «Аль-Джазира» в канцелярии саудовского дворца также утверждают, что со среды происходят задержания членов королевской семьи. Однако никаких имен они не назвали.

В 2015 году король Сальман назначил принца Мухаммеда бен Наифа наследником престола и заместителем премьер-министра королевства. Однако в июне 2017 года король сменил наследника, назначив вместо племянника своего сына — Мухаммеда бен Сальмана, напоминает "Коммерсант". В СМИ появилась информация о домашнем аресте Мухаммеда бен Наифа. Однако официальные власти королевства опровергли эти сообщения.

В ноябре 2017 года, примерно полгода спустя после смены наследников, Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с Мухаммедом бен Сальманом поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в коррупции.

Большинство из них пошли на сделку, согласившись передать государству часть активов в счет причиненного ущерба.

Темы: Саудовская Аравия
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