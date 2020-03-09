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Россия вошла в тройку лидеров по экспорту оружия

08:48 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия вошла в тройку лидеров по объемам экспорта оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Как говорится в документе, объем мировых продаж оружия за последние пять лет, с 2015 по 2019 годы, увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой.

В пятерку лидеров по объемам продаж оружия вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай.

Наиболее заметный рост экспорта оружия продемонстрировали США (23%) и Франция (72%). При этом объем экспорта российского вооружения снизился на 18%. Это произошло из-за снижения поставок российского оружия в Индию. 

Отмечается также, что в десятку крупнейших экспортеров оружия впервые попала Южная Корея, ее продажи увеличились на 143%. Также возрос экспорт вооружения из Израиля (на 72%), достигнув рекордного уровня.

При этом отмечается увеличение поставок оружия на Ближний Восток (на 61%). Крупнейшим импортером в данном регионе и во всем мире является Саудовская Аравия. В пятерку лидеров-импортеров оружия также вошли Индия, Египет, Австралия и Китай, при этом существенно снизился турецкий импорт оружия.

Темы: Экспорт и импорт вооружения в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.03.2020, 13:02
Гость: Кот Мурр

Кремлёвские пропагандисты вновь сделали из поражения - "победу","забыв" пояснить,что войдя вновь в "тройку" лидеров - вылетела из "двойки",уступив 2 место Китаю.
.
Вангую,что в следующем году войдёт уже в "первую пятёрку",снова поданную как ещё одну "победу".
09.03.2020, 11:36
Гость: Герой Труда.

Вошла тройку = вышла из двойки.
09.03.2020, 11:29
Гость: Zahar

Хорошая новость,чем больше продадим оружия, тем народ будет жить лучше.
Все комментарии (5)
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