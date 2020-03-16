Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

13:04

Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства, пишет РИА Новости.

В заявлении испанского Королевского дома говорится, что Фелипе VI принял решение "отказаться от наследства дона Хуана Карлоса, которое ему может причитаться, равно как и любых активов, инвестиций или финансовых структур, чье происхождение, характеристики или цели могут не соответствовать закону или критериям… его институционной деятельности".

Отдельно отмечается, что Хуан Карлос отныне не будет получать деньги, которые ему предусмотрены бюджетом королевского дома.

По данным местных СМИ, это решение было принято после того, как стало известно о расследовании прокуратурой происхождения 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. По данным СМИ, эти средства - часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля "в качестве подарка" после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой.

Также сообщалось, что Фелипе фигурирует в качестве бенефициара оффшорного фонда Lucum, где, по сведениям издания, находятся 65 миллионов евро "саудовских денег".

Королевский дом заявил, что Фелипе VI не знал о том, что он является бенефициаром фонда до 5 марта 2019 года. Узнав об этом, король еще в апреле прошлого года нотариально заявил, что отказывается быть бенефициаром, если информация соответствует действительности.