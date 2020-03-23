Лидер оппозиции Абхазии победил на повторных президентских выборах

12:25

Центральная избирательная комиссия Абхазии официально объявила о победе кандидата от оппозиции Аслана Бжании на повторных выборах президента республик, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, Бжания набрал 53 тыс. 741 голос по итогам подсчета всех бюллетеней.

За кандидата в президенты Адгура Ардзинбу проголосовали 33 тыс. 686 человек, что составляет 35,42 %. За Леонида Дзяпшба отдали голоса 166 человек, что составляет 2,22%.

Всего на повторных выборах главы республики проголосовало 95 тыс. 109 избирателей. Явка составила 71,56%.

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия заявил, что по закону инаугурация избранного президента должна пройти через 30 дней после подписания итогового протокола Центризбиркомом по результатам выборов.

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии в сентябре, их во втором туре выиграл тогдашний глава республики Рауль Хаджимба. Бжания хотел в них участвовать, но в апреле 2019 года у него резко ухудшилось состояние здоровья, его отправили лечиться в Москву, а в июне - в Германию. Представители оппозиции утверждали, что Бжанию отравили, чтобы не допустить его участия в выборах.

Итоги президентских выборов оппозиция не признала. Конституционный суд Абхазии признал выборы не состоявшимися. В январе 2020 года Хаджимба на фоне протестов оппозиции сложил с себя полномочия президента, а ЦИК Абхазии назначил повторные президентские выборы на 22 марта.

В начале марта Бжания попал в больницу Краснодара при возвращении из Москвы в Сухум. Предположительно, его болезнь вызвана побочными эффектами некоего лекарства. Врачи вводили его в медикаментозную кому.

Во время предвыборного собрания Бжания заявил. что намерен обратиться к России с просьбой забрать в свои тюрьмы особо опасных абхазских преступников, так как в самой Абхазии нет тюрем строго режима.