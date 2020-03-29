«Лукашенко, уймитесь»: почему в Белоруссии игнорируют COVID-19

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«Лукашенко издевается над всей планетой... Получается, вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», - заявил Жириновский

Белоруссия на фоне пандемии коронавируса COVID-19 оказалась спортивным центром Европы, став единственной страной, где до сих пор вовсю проходят футбольные и хоккейные матчи. Глава государства Александр Лукашенко выразил мнение, что вирус его стране не помеха, за что и был раскритикован.

Стоп-кадр из видео

Пандемия коронавируса COVID-19 объединила едва ли не весь мир. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных составляет почти 682 тысячи человек, выздоровели свыше 145 тыс., а вот 31882 человека от вируса скончались. Основной удар болезнь после Китая нанесла по Западной Европе: только в Италии и Испании суммарно в число инфицированных входят более 171 тыс. людей, а в списке умерших — 16551. Во многих странах континента уже введен карантин, границы полностью или частично закрыты, а любые массовые мероприятия уже давно приостановлены, перенесены или отменены вовсе. Это касается и спорта: все соревнования стоят на паузе и неизвестно, когда будут возобновлены.

Исключением является только Белоруссия, которая на фоне пандемии COVID-19 вдруг оказалась спортивным центром Европы. В стране только-только стартовал футбольный чемпионат и уже привлек внимание многих любителей футбола из разных стран (в России и Казахстане, например, матчи Высшей лиги транслируются по федеральным спортивным каналам), а хоккейная Экстралига близится к своему завершению — минская «Юность» и солигорский «Шахтер» уже провели два матча в финальной серии плей-офф (1-1).

Активно за продолжение обычного режима жизнедеятельности выступает и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который и сам не упускает возможности играть в хоккей. Команда главы государства выступает в любительском турнире и в финале встретится с победителем матча между хоккеистами из Брестской и Минской областей. По словам президента, на пандемию COVID-19 не обращает никакого внимания. Напротив, Лукашенко уверен, что, играя в хоккей, он уберегает себя от вируса. Помимо этого он отметил, что никаких мер предосторожности не прибегает — рукопожатия и иные контакты с людьми не исключены.

«Тут надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Здесь на льду нет вирусов. Это холодильник. Настоящее антивирусное лекарство. Живу той же жизнью, что и жил. И вчера была тренировка с хоккеистами. Встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее», — говорил президент Белоруссии.

Поведение Лукашенко, а также отказ остановить все массовые и спортивные соревнования для борьбы с распространением коронавируса ожидаемо были раскритикованы общественностью. Во-первых, в стране, по данным все того же Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 94 случая заражения, смертей от коронавируса нет, а 32 человека выздоровели. С просьбой ограничить проведение любых мероприятий и соревнований обращаются даже из Белоруссии. Например, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Амкар» и «Енисей» Дарко Бодул, который сейчас представляет цвета солигорского «Шахтера», возмутился решением начать футбольный чемпионат.

«Новость о том, что лига стартует, стала для нас сильным ударом. Это возмутительно. Футболисты и все люди в Белоруссии, следящие за новостями, знают, что происходит в Европе. Но мы не можем этого изменить. Что касается Лукашенко, он любит играть в большого босса. К счастью, люди не относятся к его заявлениям всерьез. Даже без мер со стороны правительства людей везде гораздо меньше, чем обычно. Пожилых людей я не вижу вообще», — приводит слова Бодула Kronen Zeitung.

Во-вторых, утверждения Лукашенко о том, что нахождение на льду и игра в хоккей помогут избежать болезни, не являются верными. Хотя бы потому что случаи заражения коронавирусом уже были зафиксированы в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». В адрес президента Белоруссии публично выступил российский политик, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который возмутился поведением главы белорусского государства.

«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей. И уже несколько десятков человек там заражено, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», — написал Жириновский в Telegram-канале.

Несмотря на то, что, как уже упоминалось ранее, матчи футбольной белорусской Высшей лиги прибавили в популярности после продаж прав на телетрансляции в других странах, уровень футбола в Белоруссии скорее стал не объектом восхищения, а поводом для шуток и мемов.

А также резкой критики. Так, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал матчи белорусского первенства «какой-то порнографией и чушью». Другие иностранные болельщики в социальных сетях также крайне негативно отреагировали на решение провести чемпионат Белоруссии в условиях пандемии COVID-19.

«Спасибо, Белоруссия, что помогаешь вирусу распространяться и заставляешь нас дольше оставаться взаперти в наших домах», — отметил один из интернет-пользователей. «Они понятия не имеют, что их ждет. Им некого будет обвинять. Не пожелаю такого идиотизма даже злейшему врагу», — высказались другие.

После двух туров Высшей лиги Белоруссии первую строчку делят между собой «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по шесть очков. Действующий чемпион страны — «Динамо» (Брест) — в двух матчах набрал четыре балла.

Автор: Андрей Сенченко