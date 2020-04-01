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Усманов направил 20 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

13:10 1.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Миллиардер Алишер Усманов направил 20 млн долларов в фонд "Милосердие и здоровье" ("Мехр-шафкат ва саломатлик") при министерстве здравоохранения Узбекистана для борьбы с коронавирусом, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Оперативный штаб при правительстве Узбекистана ранее сообщил, что в стране создают 43 центра для размещения людей на карантин по COVID-19 во всех регионах страны. 

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта, сейчас их 173. Двое заболевших умерли, восемь - выздоровели.

Как напоминает "Интерфакс", ранее бизнесмен Олег Дерипаска дал денег на строительство трех инфекционных центров в Иркутской области - в Братске, Тайшете и Шелехове. Два центра рассчитаны на три десятка пациентов каждый, шелеховский центр, который оборудуют на базе бывшей инфекционной больнице - на сто мест.

Mail.ru Group создала оперативный штаб и выделила 1 млрд рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы помочь этим предприятиям снизить последствия от коронавируса.

Владимир Потанин, крупнейший акционер "Норникеля" выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческим организациям, которые помогают слабозащищенным категориям граждан. Он объяснил, что сейчас этим НКО стало трудно собирать деньги.

Акционеры "Альфа-Групп" пообещали отдать отдать годовую прибыль инвестиционной компании А1 на борьбу с коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Узбекистан
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Комментарии читателей
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01.04.2020, 19:48
Гость: Справедливости ради

Крымский мост, это только часть проекта, чтоб к этому мосту попасть, сделали 4х полостное шоссе, с отбойниками с фонарями, с разметкой, там местность холмистая, пришлось перевозить и копать огромные объемы грунта. Плюс ж/д дорога, несколько ЖД станций построенных с 0, линия эл.передачи, подстанции, путепроводы и т.д.
В запущенном регионе, построена инфраструктура европейского уровня. Вот откуда и высокая цена.
01.04.2020, 19:37
Гость: Мефодий

Вона шта иврейцы творят. Маскируюца под узбеков. Куды мир катица?
01.04.2020, 19:33
Гость: Добрый-20

==Именно благодаря этим компаниям и их налогам мы имеем возможность содержать оборонку и нацпроекты==
/А ваша оборонка и ваши нац проекты, вам нужны, чтобы охранять ваши семейные богатства и ваши клановые богатства от посягательств нашего российского народа.
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