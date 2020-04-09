США вышли на второе место по количеству смертей от COVID-19

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США вышли на второе место по числу умерших от коронавирусной инфекции. Согласно данным университета Джона Хопкинса за минувшие сутки от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1965 человек.

Таким образом, количество жертв коронавирусной инфекции в США составило 14 768 человек, тем самым США обогнали Испанию. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии - 17 669 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 431 тысячи, выздоровели 23 тысячи человек.

Ранее президент Дональд Трамп выразил надежду, что в стране будет меньше 100 тысяч жертв. Прежде он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч и призывал нацию готовиться к самым тяжелым неделям.

Вместе с тем вице-президент Майк Пенс заявил об улучшении ситуации с пандемией в крупных американских городах.

США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Такие высокие показатели власти связывают с активным тестированием населения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.