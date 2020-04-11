]]>
]]>
Главная В мире Новости

Зеленский потребовал ограничить максимальную зарплату чиновников

19:22 11.04.2020
Фото с официального сайта Президента Украины © KM.RU, Николай Лазаренко
Фото с официального сайта Президента Украины © Николай Лазаренко
Материалы по теме:

С апреля 2020 года максимальная зарплата чиновников на Украине независимо от ранга и должности может составлять 47 тыс. гривен (примерно $1724), заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном 10 апреля.

«Затянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля независимо от ранга и должности их зарплата не превышает 47 тыс. гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, Центризбиркома и многих других чиновников», — приводит его слова ИА REGNUM.

Ограничения также коснутся всех членов наблюдательных советов.

«Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое», — подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что Верховная рада Украины поддержит данные изменения во время рассмотрения поправок к государственному бюджету, которое состоится в понедельник, 13 апреля.

Темы: Владимир Зеленский, Украина
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.04.2020, 23:57
Гость: Сегодня 2020, а не 2014 год

Не верю тебе. Плохо играешь. Правда, может быть очень старый. Тогда сочувствую.
11.04.2020, 23:56
Гость: Нэма дурных!

Поганая метла бьёт Зелюка в хвост и в гриву. Этим объясняется скакунизм нэзалэжного клоуна.
11.04.2020, 23:23
Гость: нам так

глава государства квалифицированный спец и он по сути как профессор и получать должен столько же и нечего премии выписывать в обход законов вертай ОБХСС!!!! и ГУЛАГ!!!!!
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации