Россия должна уничтожить коррупцию в Сирии, как уничтожила терроризм – Аркатов

22:09

Российские инвестиции в Сирию скатываются в чужие карманы, считает политолог

От России, сыгравшей значительную роль в очистке Сирии от террористов, теперь требуется помощь в наведении порядка в коррумпированной экономике этой страны.

С 2011 года, когда началась война в Сирии, Россия поддерживала законную власть в Дамаске. После вмешательства РФ в сирийский конфликт в 2015 году была одержана победа над террористами ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). Вслед за этим под контроль правительства вернулась большая часть территорий Сирии, в том числе и крупный город Алеппо и месторождения в районе Пальмиры.

Именно благодаря действиям России вооруженные бандоформирования на северо-западе Сирии присоединились к режиму прекращения огня. Вполне логично со стороны Дамаска было бы создать все условия для российского бизнеса, однако этого не происходит.

По мнению политолога Ивана Аркатова, ситуация в Сирии для ведения бизнеса с Россией весьма плачевная, чему способствуют именно местные чиновники. Сирийских коррупционеров интересует только война, на которую можно списать все беды страны, чтобы требовать еще денег. Несмотря на то, что Россия сделала все для прекращения войны в Сирии, разобравшись с ИГИЛ, остановив огонь в Идлибе – для России ситуация лучше не стала, поскольку сирийское правительство только обещает совместный бизнес. Во многом это еще объясняется тем, что коррупция на государственном уровне в стране достигла невиданных масштабов.

У Аркатова создается такое впечатление, что российские инвестиции в Сирию скатываются в чужие карманы. А в силу того, что у власти стоят несколько кланов арабских семей, ситуация усугубляется. Клан Асадов – семья президента. Клан Махлухов – влиятельная семья, с мнением которой считаются в Дамаске. Имад Хамис – премьер-министр Сирии, курирующий энергетику, и другие коррумпированные чиновники.

Также политолог напомнил, как в прошлом году Башар Асад заявлял, что коррупция гораздо хуже терроризма. В то же время президент не в силах с ней разобраться и разрушить клановость государственной системы Сирии. В связи с этим Аркатов делает вывод, что Россия должна сама уничтожить коррупцию в Сирии, как когда-то уничтожила терроризм.

