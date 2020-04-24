Евгений Пригожин раскрыл состав участников ОПГ, входящих в политическую элиту США

18:18

Российский бизнесмен Евгений Пригожин отправил новое обращение генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором рассказал о составе организованной преступной группы в правящих кругах Америки, её деяниях, целях и намерениях

Евгений Пригожин. Фото: Федеральное агентство новостей

Пригожин раскрыл в обращении, что бывший президент США Барак Обама, некоторые члены Конгресса, Минюста и Госдепа вступили в сговор для того, чтобы отстранить от власти действующего американского лидера Дональда Трампа через импичмент.

Предприниматель утверждает, что тогда же были сфабрикованы обвинения во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, направленные против России, а также ряда физических и юридических лиц. Исходя из того, что реальных доказательств не было, ОПГ пошла на фальсификации, нарушение закона, шантаж, слежение, прослушку и уголовные преследования.

В своем обращении Пригожин просит проверить членов ОПГ и возбудить в их отношении уголовное дело. Предприниматель хочет, чтобы генпрокуратура США провела расследование их деятельности и наказала виновных. Подробнее ознакомиться с текстом обращения можно по ссылке.

В письме предпринимателя говорится, что впервые обвинить Дональда Трампа в намеренном сговоре с Россией было предложено еще в июне 2016 года. Тогда в Белом доме Обама провел закрытое совещание.

«Целью данной противоправной деятельности являлся подрыв общественного доверия к кандидатуре Трампа путем создания и распространения заведомо ложных материалов о якобы имевшем место тайном сговоре между Трампом и Россией», - говорится в письме.

А 27 июня бывший президент США демократ Билл Клинтон провел встречу с тогдашним генпрокурором США Лореттой Линч. На борту частного самолета они обговорили, как создать фиктивное расследование о «сговоре Трампа и РФ». Буквально через несколько дней Линч было инициировано расследование, посвященное сотрудничеству предвыборного штаба Трампа и неких российских «представителей». После этого за штабом началась слежка, велось наружное наблюдение, а телефонные переговоры прослушивались.

В 2016 году Барак Обама дал указание украинским властям найти компромат на главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Было составлено досье, и Манафорта посадили.

Как только Трамп победил, по данным Пригожина, избирательный штаб демократки Хиллари Клинтон начал активно вбрасывать фейки о «российских хакерах», используя при этом аффилированные СМИ.

Спустя месяц Обама поручил ФБР, ЦРУ и Нацразведке США написать совместное заключение о так называемом вмешательстве России в президентские выборы Америки и о том, что Трамп вступил в сговор с РФ.

«Тем самым он ( Обама — Прим. ФАН) заставил американские силовые ведомства совершить должностное преступление и создать условия для смены власти в США путем вынесения импичмента на основе сфабрикованных документов против законно выбранного в 2016 году президента США Дональда Трампа», - подчеркивается в обращении.

Совместное заключение ведомств появилось 6 января 2017 года. В его основу легли заведомо ложные материалы, среди которых было утверждение о том, что во вмешательстве в выборы якобы замешана организация «Агентство интернет-исследований». Евгений Пригожин назвал Уильяму Барру имена людей, причастных к составлению заключения. Среди них глава ЦРУ Джон Бреннан, директор Нацразведки Джеймс Клэппер, возглавляющий отдел по борьбе с мошенничеством в Министерстве Юстиции Эндрю Вайсман и агент ФБР Питер Стржок.

17 мая 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер возглавил спецкомитет Минюста США. Его назначение было инициировано группой лиц, «недовольных Трампом». Задача у Мюллера была следующая: сфабриковать против Трампа обвинения в сговоре с Россией. Это требовалось для проведения процедуры импичмента.

Пригожин обратил внимание на то, что члены ОПГ понимали всю абсурдность обвинений. К примеру, Стржок через два дня после того, как Мюллер занял пост, признался юристу ФБР Лизе Пейдж в том, что расследование ведут по надуманному поводу. В переписке Стржок заявил, что сговора между Москвой и Трампом нет. А в феврале 2017 года заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб высказал аналогичную точку зрения на встрече с главой аппарата Белого Дома Райнхольдом Прибусом.

6 сентября 2017 года «Агентство интернет-исследований» было обвинено «Фейсбуком» в том, что именно оно якобы дезинформировало американских избирателей перед выборами в 2016 году. Соответствующее заявление было опубликовано сразу после того, как глава соцсети Марк Цукерберг встретился с заместителем генпрокурора США Родом Розенштейном.

В обращении Пригожина отмечается, что «Розенштейн пообещал иммунитет лично Марку Цукербергу и компании Facebook от обвинения в подрыве демократических процессов в обмен на обвинение российских компаний и физических лиц во вмешательстве в американские демократические процессы».

16 февраля 2018 года Мюллер выдвинул трем российским компаниям и 13 россиянам обвинения во вмешательстве в президентские выборы США, поддержке Дональда Трампа и очернении Хиллари Клинтон. Мюллер основывался на фальшивых материалах. Как указано в обращении предпринимателя, спецпрокурору было известно, что доказательства были сфабрикованы и представляли собой «юридический мусор».

Пригожин уверен, что ОПГ рассчитывала на вынесение судом обвинительного вердикта, потому что не ожидала появления ответчика. Но в мае 2018 года организация Concord Management and Consulting объявила в суде об отказе признавать вину. Компания решила во что бы то ни стало добиться справедливости. В этой связи спецкомитет обратился к суду с просьбой дать отсрочку, ведь доказательств вины россиян так и не нашлось.

До октября 2018 года ОПГ пыталась сломить неподатливых русских новыми сфабрикованными обвинениями. Например, одной из жертв фальсификаций стала российский бухгалтер Елена Хусяйнова. Ей инкриминировали финансирование 400 постов в социальных сетях с определенной тематикой – за Трампа и против Клинтон.

Итогом работы Мюллера стал совершенно бессмысленный итоговый отчет, в котором не было ни одного доказательства того, что Россия вмешивалась в американские выборы.

В июле 2019 года тезисы из отчета Мюллера были признаны несостоятельными федеральным судом округа Колумбия. Правда, это не помешало Мюллеру 26 июля дать ложные показания и обвинить компании из РФ в том, что они якобы нарушали американские законы.

Все завершилось 16 марта 2020 года – с Concord Management and Consulting и Concord Catering сняли обвинения. Об этом ходатайствовали сами обвинители.

Суд пошел на такое решение якобы из-за «защиты интересов национальной безопасности США», но по факту дело прекратили из-за отсутствия доказательств вины. Заявление суда стало попыткой скрыть действия ОПГ.

Очевидно, что, пытаясь отстранить Трампа, ОПГ прибегала к незаконным методам и допустила дискредитацию целого государства. В обращении отмечается, что уголовное дело «США против «Конкорда» преследовало цели оклеветать лично Евгения Пригожина, российских физических и юридических лиц и всю Россию в целом.

Пригожин отметил, что лживые обвинения нанесли ущерб не только ему и его бизнесу, но и другим российским лицам и стране в целом. Но политики, участвовавшие в сговоре против России и Трампа, до сих пор не наказаны. Именно поэтому Минюст США должен беспристрастно расследовать деятельность Мюллера и всех причастных к этому делу.

Евгений Пригожин повторно потребовал от Уильяма Барра возбуждения уголовного дела против ОПГ, состоящей из экс-президента США Барака Обамы, высокопоставленных лиц Минюста и Госдепа США, а также членов Конгресса.

