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Правительство Украины отозвало кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера

16:41 28.04.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Кабмин Украины отозвал из парламента представление о назначении экс-главы Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Саакашвили.

Информацию подтвердждает главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Как выяснил журналист, фракции «Слуга народа» не удалось собрать необходимого числа голосов своих депутатов за выдвижение Саакашвили.

Украинские СМИ пишут, что сейчас в правительстве думают о назначения бывшего грузинского лидера советником президента Украины Владимира Зеленского. На прошлой неделе Саакашвили заявил, что украинский президент предложил ему должность вице-премьера. Отмечалось, что Верховная Рада может рассмотреть его назначение уже 24 апреля. Однако этого так и не произошло.

Михаил Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год. Когда он потерпел поражение на выборах в 2013 году, политик покинул страну, на родине против него было возбуждено несколько уголовных дел. Саакашвили же продолжил политическую деятельность на Украине.

В 2017-м, после ссоры с Петром Порошенко, экс-президента Грузии лишили гражданства Украины. Саакашвили вновь получил гражданство после победы Зеленского на выборах в прошлом году.

Темы: Грузия, Украина, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 21:48
Гость: Однако

Деньги тоже гниют.
28.04.2020, 21:41
Гость: О хохлах можно даже не вспоминать

Против него и евреи, и армяне. А это серьезно.
28.04.2020, 21:19
Гость: Ой...

А чей-то? Ну пропала теперь Украина, вся надежда была на Мишико. :)
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