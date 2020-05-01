Китай не пускает ВОЗ к расследованию происхождения нового коронавируса

09:29

Китайские власти пока не дали положительного ответа на просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о совместном расследовании возникновения коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя организации в КНР.

По его словам, ВОЗ неоднократно посылала властям и Госкомздраву страны запросы о присоединении к расследованию, но пока все они остались без ответа. При этом известно, что власти ведут национальное расследование.

Представитель ВОЗ отметил, что на данном этапе очень важно обнаружить источники происхождения вируса, чтобы "не допустить повторения подобной ситуации".

Он добавил, что Китай также отказал в доступе к записям вирусологических лабораторий, расположенных в Ухане, где началось распространение вируса COVID-19. При этом в организации считают, что вирус имеет естественное происхождение, а не искусственное.

Ранее замглавы МИД КНР Юэ Юйчэн заявил, что Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков возникновения коронавируса, но при этом в стране категорически не согласны с тем, чтобы Китай "находился на скамье подсудимых без каких-либо доказательств вины".