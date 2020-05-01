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Китай не пускает ВОЗ к расследованию происхождения нового коронавируса

09:29 1.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Китайские власти пока не дали положительного ответа на просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о совместном расследовании возникновения коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя организации в КНР.

По его словам, ВОЗ неоднократно посылала властям и Госкомздраву страны запросы о присоединении к расследованию, но пока все они остались без ответа. При этом известно, что власти ведут национальное расследование.

Представитель ВОЗ отметил, что на данном этапе очень важно обнаружить источники происхождения вируса, чтобы "не допустить повторения подобной ситуации".

Он добавил, что Китай также отказал в доступе к записям вирусологических лабораторий, расположенных в Ухане, где началось распространение вируса COVID-19. При этом в организации считают, что вирус имеет естественное происхождение, а не искусственное. 

Ранее замглавы МИД КНР Юэ Юйчэн заявил, что Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков возникновения коронавируса, но при этом в стране категорически не согласны с тем, чтобы Китай "находился на скамье подсудимых без каких-либо доказательств вины".

Темы: Коронавирус, Китай, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 11:31
Гость: Анна

А чего твои китайцы так скромно молчат в тряпочку? В народе как говорят обделался обтекай. Это про твой Китай.
01.05.2020, 11:30
Гость: Анна

Чувствует кошка чье мясо съела. Напакостили китайцы ,а отвечать не хотят. Я была о них лучшего мнения. Правильно нечего быть нечестному Китаю мировым лидером.Не заслужили. Эти китайцы в прошлом году напакости нам что от их пестицидов у нас в России везде пчелы по умерли. А теперь в первом квартале этого года их ВВП КНР сократился на 6,8%. И ЕЩЕ КТО-ТО ЕЩЕ ВЕРИТ В ЛИДЕРСТВО КИТАЯ В 21-М ВЕКЕ? Придумали эту аферу чтобы спасти рынок,умирающую Америку,чтобы доллар укрепить,обвалить цены на нефть и инвесторы "бежали" бы в доллар. " Арабская весна" тоже замышлялась чтобы инвестировали в доллар. ДА ТОЛЬКО ЭТО ВСЕ ТОВАРИЩИ КИТАЙЦЫ ДАСТ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ ТАК КАК ФРС ВСЕ РАВНО ВАШ ДОЛЛАР К КОНЦУ ГОДА ОБВАЛИТ КАК РАЗ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В США. И больше доллар не поднимется. Слишком дорогой доллар ФРс решили и значит надо его обвалить.
01.05.2020, 11:29
Гость: Олег

Откуда ты знаешь, что китайцы ничего не скрывали - не из местного зомби-ящика ли?
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