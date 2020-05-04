Тимошенко получила от США $5,5 млн «компенсации за политические репрессии»

14:58

Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко (бывший премьер-министр Украины) стала долларовым миллионером.

Согласно опубликованной декларации, 24 апреля она получила от США порядка 148,34 млн гривен (порядка 5,5 млн долларов).

Указанный вид дохода - «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования». Источник дохода - компания Reid, Collins, Tsai LLP, сообщает ТАСС.

Напомним, что в октябре 2011 года Юлия Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы. В феврале 2014-го в результате госпереворота на Украине ее освободили по решению Верховной рады.