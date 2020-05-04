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Тимошенко получила от США $5,5 млн «компенсации за политические репрессии»

14:58 4.05.2020
Фото: EPP Congress Bonn
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Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко (бывший премьер-министр Украины) стала долларовым миллионером.

Согласно опубликованной декларации, 24 апреля она получила от США порядка 148,34 млн гривен (порядка 5,5 млн долларов).

Указанный вид дохода - «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования». Источник дохода - компания Reid, Collins, Tsai LLP, сообщает ТАСС.

Напомним, что в октябре 2011 года Юлия Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы. В феврале 2014-го в результате госпереворота на Украине ее освободили по решению Верховной рады.

Темы: США, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 17:33
Гость: stalker

Насколько я помню, в октябре 2011 года Тимошенко была осуждена в Украине по приговору украинского же суда. Речь шла о коррупции в сфере энергетики. При чем здесь США и тем более упомянутые в статье американские компании ?
04.05.2020, 17:22
Гость: Alex203

А почему не 30-ть? Причем в серебре и в рейхсмарках? Традиции надо соблюдать.
04.05.2020, 16:43
Гость: такс

А с кем было до судебное урегулирование
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