США готовят документ о добыче природных ископаемых на Луне

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США готовят проект международного договора о добыче ископаемых на Луне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.

Соглашение под названием Artemis Accords предполагает создание так называемых "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз для того, чтобы предотвратить "ущерб или вмешательство со стороны конкурирующих стран". Документ также предполагает предоставление права собственности на добываемые ресурсы компаниям, которые будут этим заниматься.

К данному соглашению планируется привлечь такие страны, как Канада, Япония, ряд стран Европейского союза и Объединенные арабские эмираты. Участие России в данном соглашении не предусмотрено. Вашингтон рассматривает Москву как "конкурирующую страну".

По словам источника агентства, документ не означает территориальные претензии США, а регламентирует "передвижение" по Луне. Так, если кто-то собирается приблизиться к месту, где ведется работа и установлены зоны безопасности, то надо заранее связаться с владельцами раскопок, чтобы "проконсультироваться и выяснить, как это сделать безопасно для всех".

В 2019 году США объявили о старте лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. На последнем этапе предусмотрена высадка астронавтов на Луну.