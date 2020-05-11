В Шанхае открылся закрытый из-за вспышки коронавируса «Диснейленд»

11:12

В китайском городе Шанхай впервые с 25 января открылся парк развлечений «Диснейленд», который был закрыт из-за вспышки коронавируса.

В настоящее время людей в парк пускают исключительно по предварительной брони и только на определенное время. Максимальное число посетителей при этом ограничивается двумя третями от обычного режима работы (за сутки парк посещало порядка 80 000 человек). Предполагается, что данный лимит со временем будет увеличен, сообщает AP.

Для безопасности посетителей, на входе каждому человеку измеряют температуру, проверяют удостоверение личности, на дорожках парка нанесена специальная разметка, показывающая безопасное расстояние от других людей, а на аттракционы в каждой кабинке находятся только пришедшие вместе люди, что позволяет снизить число контактов между незнакомыми людьми.

Также посетитель обязан скачать специальное мобильное приложение, которое следит за контактами пользователя с возможными носителями инфекции.