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США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

08:57 13.05.2020
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Власти США приняли решение не использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российского производства до выяснения причин возгорания аппарата в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Как пишет "Интерфакс", в начале апреля Россия передала Штатам партию медицинской аппаратуры, в том числе и аппараты ИВЛ "Авента-М". Предположительно именно аппарат этой модели стал причиной пожара в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли пять человек.

Отмечается, что поставленные Россией аппараты находились на складах и еще не использовались. Предполагалось, что они будут резервом на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси. 

После происшествия в Санкт-Петербурге власти США пока решили вернуть аппараты в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Организация определится с будущим этих аппаратов после получения результатов расследования пожара в Петербурге. 

Темы: Коронавирус, США
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 12:45
Гость: Гость

Как коня назовёшь-так он и побежит. Авента-Т- что то нерусское название аппаратов.
13.05.2020, 12:18
Гость: личный опыт

Какая-то суета на Уральском приборостроительном заводе началась. Старого директора выгнали 06 мая, нового назначили.
Походу там рыльце в пушку у кого-то конкретно. Старый гендир сейчас наверное срочно имущество переписывает на родственников.
Директор по качеству вроде уцелел.
13.05.2020, 11:21
Гость: личный опыт

Вы, знаете, попробуйте себя наряду с медициной в деятельности футбольного тренера. Уверен, справитесь!
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