США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

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Власти США приняли решение не использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российского производства до выяснения причин возгорания аппарата в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Как пишет "Интерфакс", в начале апреля Россия передала Штатам партию медицинской аппаратуры, в том числе и аппараты ИВЛ "Авента-М". Предположительно именно аппарат этой модели стал причиной пожара в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли пять человек.

Отмечается, что поставленные Россией аппараты находились на складах и еще не использовались. Предполагалось, что они будут резервом на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

После происшествия в Санкт-Петербурге власти США пока решили вернуть аппараты в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Организация определится с будущим этих аппаратов после получения результатов расследования пожара в Петербурге.