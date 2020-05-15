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Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

19:26 15.05.2020
Фото с сайта pixabay.com

США могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

«Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — сказал Трамп в интервью FOX Business. Такой шаг, по словам президента, позволил бы Штатам сэкономить $500 млрд.

В настоящий момент администрация Трампа обдумывает варианты возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что, по ее мнению, власти КНР скрывали информацию о вирусе, пишет издание «Известия».

«Они не хотели принять от нас помощь. И я подумал, что все в порядке, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, либо некомпетентность, либо преднамеренность», — добавил Трамп.

В начале мая Трамп заявил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть «огромные доказательства» искусственного происхождения вируса.

Темы: Коронавирус, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 19:56
Гость: личный опыт

Ну что все логично. Трампушке надо на прежнем уровне сохранить ковид-пандемию на территории пиндосни месяца еще три-четыре. Нищеброды передохнут и можно будет молодежь завозить их разных небогатых стран, что б сразу с станку их ставить, работать за китайские зарплаты с китайской интенсивностью и качеством.
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