Посол Китая в Израиле найден мертвым в своем доме

11:42

Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мертвым в воскресенье утром в своей резиденции в городе Герцлия, сообщает издание The Jerusalem Post. Представитель МИД Израиля подтвердил эту информацию. От посольства Китая подтверждения пока нет.

В настоящее полиция находится в доме посла, проводится расследование.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти, что позволяет предполагать, что Вэй скончался от сердечного приступа.

Ду Вэю было 57 лет, он занял пост посла в Израиле в феврале этого года. До этого он был послом Китая на Украине.

Курортный город Герцлия, где находится резиденция китайского посла, расположен между Тель-Авивом и Нетанией.