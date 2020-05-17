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Посол Китая в Израиле найден мертвым в своем доме

11:42 17.05.2020
Ду Вэй. Фото с сайта ua.china-embassy.org
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Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мертвым в воскресенье утром в своей резиденции в городе Герцлия, сообщает издание The Jerusalem Post. Представитель МИД Израиля подтвердил эту информацию. От посольства Китая подтверждения пока нет.

В настоящее полиция находится в доме посла, проводится расследование.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти, что позволяет предполагать, что Вэй скончался от сердечного приступа.

Ду Вэю было 57 лет, он занял пост посла в Израиле в феврале этого года. До этого он был послом Китая на Украине.

Курортный город Герцлия, где находится резиденция китайского посла, расположен между Тель-Авивом и Нетанией.

Темы: Израиль, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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17.05.2020, 17:46
Гость: да а а а

Теперь будем ждать вестей из посольства в Пекине
17.05.2020, 13:32
Гость: все не так

Русских и граждан России в Израиле полно. Даже на ПМЖ.
17.05.2020, 12:03
Гость: ?

...что характерно,русских там и не было...
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