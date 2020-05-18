Франция и Германия создадут фонд восстановления от COVID-19 на €500 млрд

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Франция и Германия намерены образовать фонд, средства из которого будут использоваться для оказания пострадавшим европейским странам финансовой поддержки.

Об этом в рамках видеоконференции договорились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Reuters.

Общий объем фонда составит 500 млрд. евро.

Ангела Меркель считает, что данный фонд позволит ускорить восстановление экономики стран Европейского союза (ЕС), а средства должны будут направляться в самые «пострадавшие сектора и регионы». Для этого Еврокомиссия (ЕК) должна будет провести анализ того, какие отрасли больше всех нуждаются в финансировании.

«Анализ еще идет и будет представлен вместе с предложением, и мы совместно поговорим о том, куда мы направим деньги», - заявила Меркель.

Также она отметила, что государства-члены ЕС в общем мобилизуют порядка €3 трлн для смягчения экономического воздействия от коронавируса.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что спровоцированный коронавирусом кризис может стать сильнее кризиса еврозоны 2009 года, напоминает РБК.