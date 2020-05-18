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Франция и Германия создадут фонд восстановления от COVID-19 на €500 млрд

20:49 18.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Франция и Германия намерены образовать фонд, средства из которого будут использоваться для оказания пострадавшим европейским странам финансовой поддержки.

Об этом в рамках видеоконференции договорились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Reuters.

Общий объем фонда составит 500 млрд. евро.

Ангела Меркель считает, что данный фонд позволит ускорить восстановление экономики стран Европейского союза (ЕС), а средства должны будут направляться в самые «пострадавшие сектора и регионы». Для этого Еврокомиссия (ЕК) должна будет провести анализ того, какие отрасли больше всех нуждаются в финансировании. 

«Анализ еще идет и будет представлен вместе с предложением, и мы совместно поговорим о том, куда мы направим деньги», - заявила Меркель.

Также она отметила, что государства-члены ЕС в общем мобилизуют порядка €3 трлн для смягчения экономического воздействия от коронавируса.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что спровоцированный коронавирусом кризис может стать сильнее кризиса еврозоны 2009 года, напоминает РБК.

Темы: Коронавирус, Экономическая ситуация в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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19.05.2020, 01:45
Гость: Ceburec

Они за год восстановятся-а мы опять 10 лет будем выползать
19.05.2020, 00:21
Гость: Да

Есть версия. Для Вас лично. Вирус-то есть, но главное его действие - тромбоз сосудов, то есть кровь сворачивается сильно..таким образом, аспирин либо тромбоасс..
18.05.2020, 22:59
Гость: личный опыт

Причем здесь Конституция? Совершенно не при чем.
Сейчас-то что мешает денег дать?
Я так понимаю, что вскорости вся эта прорва свеженапечатанных евро и долларов на нашем рынке окажется тем или иным способом, разогнав инфляцию.
Я иногда себе бычки в томате покупаю. А тут перерыв сделал на полгодика. Купил тут намедни, нехило удивился. Рыбы в банке раза в два меньше, чем полгода назад. А цена та же самая. Да и доллар не вырос в два раза. Да и бычки не за валюту покупают.
Экономику не обманешь.
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