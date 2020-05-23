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США дадут $250 тыс.за разоблачение российской дезинформации по коронавирусу

19:18 23.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Четверть миллиона долларов готово выделить Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Предполагается, что победителем может стать одна из организаций, «имеющих опыт противодействия российской дезинформации».

Российское посольство в США немедленно раскритиковало идею Госдепа.

«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — цитируют НИ сообщение посольства.

Дипломаты указывают, что на внешнего врага «предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей».

Эксперты многих стран не доверяют оптимистичным данным России об уровне смертности от коронавируса, которые показывают цифры в разы и на порядки меньше, чем в других странах при сопоставимом числе заболевших. Так, например, Financial Times 12 мая сообщила, что реальное количество смертей от COVID-19 у нас может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика.

Темы: Коронавирус, Россия, США
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Комментарии читателей
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24.05.2020, 01:41
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

А вот интересно зачем это Госдепу, а?
24.05.2020, 01:11
Гость: Белая Русь

Так единой системы подсчета заболевших нет. Все по-разному считают. Разное количество тестов делают. Разная плотность населения. Разное количество мед. персонала и ИВЛ. И т.д.
24.05.2020, 00:36
Гость: Макар

Я бы и бесплатно сдал. А толку...
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