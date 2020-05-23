США дадут $250 тыс.за разоблачение российской дезинформации по коронавирусу

19:18

Четверть миллиона долларов готово выделить Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Предполагается, что победителем может стать одна из организаций, «имеющих опыт противодействия российской дезинформации».

Российское посольство в США немедленно раскритиковало идею Госдепа.

«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — цитируют НИ сообщение посольства.

Дипломаты указывают, что на внешнего врага «предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей».

Эксперты многих стран не доверяют оптимистичным данным России об уровне смертности от коронавируса, которые показывают цифры в разы и на порядки меньше, чем в других странах при сопоставимом числе заболевших. Так, например, Financial Times 12 мая сообщила, что реальное количество смертей от COVID-19 у нас может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика.