Треть американцев верят в чипирование при помощи вакцины от Covid-19

17:50

Yahoo News и YouGov недавно провели опрос, который показал, что значительная часть (28%) граждан США верят в то, что прививка от Covid-19 является частью хитрого плана Билла Гейтса (основатель Microsoft), который намерен контролировать перемещения и действия миллиардов людей.

Почти треть американцев полагает, что вместе с вакциной в организм человека будет вживляться чип («электронная метка»). При этом люди называют самые разнообразные его функции: от отслеживания местоположения до индуцирования опухолей с целью убийства неугодных.

При этом вера в подобные теории в США четко коррелирует с политическими пристрастиями. В частности, версию с чипами разделяют 44% республиканцев и всего 19% демократов.

Также отмечается, что подавляющее большинство населения либо «очень» (56%), либо «несколько» (30%) обеспокоено «ложной или вводящей в заблуждение информацией о коронавирусе», пишет Naked-science. При этом в этих пунктах большинство демократов и республиканцев не имеют разногласий.

При этом демократы считают, что искаженную или заведомо ложную информацию чаще всего распространяет Администрация президента США, а республиканцы уверены, что источником ложных данных являются СМИ.