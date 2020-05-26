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Треть американцев верят в чипирование при помощи вакцины от Covid-19

17:50 26.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Yahoo News и YouGov недавно провели опрос, который показал, что значительная часть (28%) граждан США верят в то, что прививка от Covid-19 является частью хитрого плана Билла Гейтса (основатель Microsoft), который намерен контролировать перемещения и действия миллиардов людей.

Почти треть американцев полагает, что вместе с вакциной в организм человека будет вживляться чип («электронная метка»). При этом люди называют самые разнообразные его функции: от отслеживания местоположения до индуцирования опухолей с целью убийства неугодных.

При этом вера в подобные теории в США четко коррелирует с политическими пристрастиями. В частности, версию с чипами разделяют 44% республиканцев и всего 19% демократов.

Также отмечается, что подавляющее большинство населения либо «очень» (56%), либо «несколько» (30%) обеспокоено «ложной или вводящей в заблуждение информацией о коронавирусе», пишет Naked-science. При этом в этих пунктах большинство демократов и республиканцев не имеют разногласий.

При этом демократы считают, что искаженную или заведомо ложную информацию чаще всего распространяет Администрация президента США, а республиканцы уверены, что источником ложных данных являются СМИ.

Темы: Коронавирус, США
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Комментарии читателей
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27.05.2020, 05:26
Гость: Сердечник

и что, а ещё они верят что их инопланетяне похищают и ставят над ними опыты...
27.05.2020, 02:16
Гость: ОКО

Контроль через "чипирование" вряд ли возможен. Для регистрации отражения излучения чипа необходима хотя бы какая-то антенна в теле регистрируемого. В размерах долей миллиметра, которые сегодня возможны для этого устройства, это можно произвести только в специальной камере с приемо-передающими устройствами, размером с душевую или камеру для искусственного загара. Более вероятен контроль через оптические био-данные (голос, лицо, глаза,а также электронную регистрацию персональных данных). Однако, движение властей идет к максимальному контролю накопления, приходу и расходу индивидуумов.
27.05.2020, 00:52
Гость: Макар

Этого мало. Нужен тотальный контроль. Всё ведут к этому. Как, это репетиция, тренировка перед чем-то глобальным.
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