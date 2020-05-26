]]>
]]>
Главная В мире Новости

Британцы атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса

13:28 26.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Сторонники теории заговора атаковали как минимум 90 сотовых вышек в Великобритании, пишет The Mirror со ссылкой на данные Ассоциации операторов мобильной связи страны.

Отмечается, что все инциденты произошли во время самоизоляции. Люди пытались вывести из строя вышки 5G, которые. как они считали, способствуют распространению коронавируса. При этом лишь часть из поврежденных активистами вышек передавала сигнал стандарта 5G. 

Причиной такого поведения людей стала дезинформация, которая широко распространяется в социальных сетях.

"Теории, которые распространяются о 5G, не имеют никаких научных оснований и не основаны на достоверной научной теории", - заявили эксперты, добавив, что повреждение сотовых вышек не только не останавливает распространение коронавируса, но и может привести к рискам для здоровья граждан, которые из-за отсутствия сотовой связи не смогут оперативно обратиться за помощью.

Темы: Коронавирус, Великобритания, Мобильная связь и сотовые операторы, Связь и телекоммуникации
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.05.2020, 17:06
Гость: Громко зевая.

История повторяется. Новые луддиты. Дикий народ.
26.05.2020, 16:15
Гость: alko50

Всем этим мобильным технологиям слишком мало лет чтобы можно было сказать вредые они или нет.
26.05.2020, 14:26
Гость: Виктор

Гм... Во-первых, откуда в Британии взялись вышки 5G?!? Компания Хуавей начала их устанавливать, что ли? Хуавей заключила договора с 42 странами на монтаж и обслуживание у них мобильной связи поколения 5G. Связь 5G испытывает сейчас и Россия, получена скорость мобильного Интернета в 2100 Мгб в сек. В ЕС, Британии и США и конь ещё не валялся в этой области! Во-вторых, интересно, дикари, ломающие вышки, это местные аборигены или приезжие? История идет по кругу, когда-то они ломали ткацкие станки и другую технику.
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации