Британцы атаковали сотовые вышки ради спасения от коронавируса

13:28

Сторонники теории заговора атаковали как минимум 90 сотовых вышек в Великобритании, пишет The Mirror со ссылкой на данные Ассоциации операторов мобильной связи страны.

Отмечается, что все инциденты произошли во время самоизоляции. Люди пытались вывести из строя вышки 5G, которые. как они считали, способствуют распространению коронавируса. При этом лишь часть из поврежденных активистами вышек передавала сигнал стандарта 5G.

Причиной такого поведения людей стала дезинформация, которая широко распространяется в социальных сетях.

"Теории, которые распространяются о 5G, не имеют никаких научных оснований и не основаны на достоверной научной теории", - заявили эксперты, добавив, что повреждение сотовых вышек не только не останавливает распространение коронавируса, но и может привести к рискам для здоровья граждан, которые из-за отсутствия сотовой связи не смогут оперативно обратиться за помощью.