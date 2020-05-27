]]>
]]>
Главная В мире Новости

Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы

12:12 27.05.2020
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter во вмешательстве в президентские выборы в стране.

Как пишет "Интерфакс", это заявление Трамп сделал после того, как сервис пометил ряд его сообщений как содержащие фейковую информацию. 

Речь идет о двух записях Трампа, в которых он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям. Сервис пометил эти твитты значком, призывающим проверить обозначенные факты. Значок ведет на специальную страницу Twitter, где приводится статья Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления".

Также там приводятся другие сообщения СМИ о неточностях в утверждениях Трампа и их необоснованности. 

В ответ Трамп разместил новый твитт, где обвинил сервис во вмешательстве в выборы и в ограничении свободы слова. "Twitter сейчас вмешивается в президентские выборы 2020 года. Он полностью душит свободу слова, я как президент не допущу этого", - написал он.

Темы: Дональд Трамп, Twitter, Президентские выборы в США
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.05.2020, 14:49
Гость: IgS

Ну умора. Стал президентом через пустобрехство в твиттере а теперь обижается на это сборище мусора...
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации