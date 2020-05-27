Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы

12:12

Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter во вмешательстве в президентские выборы в стране.

Как пишет "Интерфакс", это заявление Трамп сделал после того, как сервис пометил ряд его сообщений как содержащие фейковую информацию.

Речь идет о двух записях Трампа, в которых он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям. Сервис пометил эти твитты значком, призывающим проверить обозначенные факты. Значок ведет на специальную страницу Twitter, где приводится статья Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления".

Также там приводятся другие сообщения СМИ о неточностях в утверждениях Трампа и их необоснованности.

В ответ Трамп разместил новый твитт, где обвинил сервис во вмешательстве в выборы и в ограничении свободы слова. "Twitter сейчас вмешивается в президентские выборы 2020 года. Он полностью душит свободу слова, я как президент не допущу этого", - написал он.