Националистические грабли Болгарии

Кто-то или что-то пытается спровоцировать напряжение в отношениях Болгарии с Россией?



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Удивительное совпадение. В общественно-политической жизни Болгарии возникли сразу две темы, способные негативно сказаться на отношениях с Россией.

На фоне выставки Российского культурного центра в Софии, посвященной деятельности Кирилла и Мефодия, болгарские политики, журналисты и ученые вдруг дружно заговорили об эксклюзивных правах на духовное наследие великих просветителей.

Президент Болгарии Руман Радев затронул эту тему относительно мягко.

«Это наш уникальный, светлый болгарский праздник, это, прежде всего, праздник духа, объединяющий нас вечной силой болгарской культуры и просвещения, он заставляет нас гордиться нашим вкладом как цивилизации в мировое культурное богатство, духовное развитие всех славянских народов. Сегодня мы чувствуем свое единство, и мы должны так себя чувствовать - с нашим алфавитом, с нашим языком, с нашей общей исторической и культурной памятью», - заявил он журналистам.

И уточнил: «Я думаю, что мы должны больше обращаться к таким всемирно известным ученым, как русский академик Дмитрий Лихачев, который говорил, что „Болгарии мы обязаны нашей духовностью, нашим духовным началом, началом русской литературы‟. Из Болгарии мы получили, как он сам говорит, „церковнославянский язык как в устной, так и в письменной форме, и этот высший слой языка, полюс духовности‟».

Публицисты и журналисты были менее сдержаны.

Писатель Огнян Стамболиев обвинил Россию в игнорировании роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы, а также – в присвоении кириллицы.

А бывший директор национальной библиотеки Болгарии, писатель и драматург Кирилл Топалов заявил, что Кирилл и Мефодий не могли создать славянский алфавит, так как славянского языка нет. А то, что мы знаем, как старославянский язык – это якобы «староболгарский». «Кирилл и Мефодий создали глаголицу на основе древнеболгарского языка, и даже можно сказать точнее - на основе его солунского диалекта», - заявил он.

Очень грустно, когда политики, журналисты и писатели, не проконсультировавшись предварительно с профессиональными историками и лингвистами, пытаются поставить академическую науку на службу идеологии. Получается пшик.

Кем были по происхождению Кирилл и Мефодий – мы с точностью сказать не можем. Родились они в византийском городе Фессалоники в офицерской семье. Большинство историков считает их род греческим, однако некоторые полагают, что просветители были славянами.

Часть болгарских историков, ссылаясь на «Житие Кирилла», называют их болгарами, но данное утверждение не относится к магистральной научной линии. Тем более, болгарского этноса в современном понимании в то время банально еще не существовало.

Называть же «солунский диалект», на котором разговаривали славяне, жившие в районе Фессалоник, вариантом «старобогарского» - и вовсе несерьезно. Дело в том, что, согласно результатам последних исследований (в том числе с применением математических моделей), славянское языковое единство начало распадаться по историческим меркам совсем недавно - в районе VIII века нашей эры. Причём, по мнению ряда ведущих лингвистов, вплоть до XII столетия различия не выходили за рамки диалектных. Поэтому солунский диалект считают «славянским диалектом», но никак не болгарским или, например, сербским.

Кроме того, солунских славян болгарами называть также в корне некорректно. Дело в том, что во второй половине I тыс. н.э. в Грецию массово вторглись славянские племена, доходившие даже до Пелопоннеса.

Неподалеку от Фессалоник (Солуни) жили драговиты, смоляне, ваюниты и другие славяне. Однако болгарами они не были. По мнению ряда славистов, по происхождению многие из них были близки к восточным славянам. После того, как территория северных Балкан была поделена между Византией и Болгарским царством, они приняли участие, соответственно, в этногенезе греков и болгар.

Конечно, духовное наследие Кирилла и Мефодия принадлежит и болгарам тоже. Однако в той же мере, как и русским, украинцам, белорусам, сербам и македонцам. Это часть общеславянской истории и общеславянской культуры. Современные народы и языки сложились уже после миссии великих просветителей и, кстати, во многом под их влиянием.

Кирилл и Мефодий могли бы стать точками духовного единства, но вместо этого их, к сожалению, зачем-то используют в этно-эгоистических целях. Впрочем, беда, как это часто бывает, не приходит одна.

Руководство Лозенецкого района Софии неожиданно надумало снести памятник советским освободителям, чем уже вызвало протест со стороны российского посольства. Тем не менее, глава района Константин Павлов издевательски заявляет о намерении «очиститься от символов тоталитарной эпохи».



Фото с сайта viaevrasia.com

И тут получается вообще некрасиво. Дело в том, что Болгарии во время Второй мировой войны, с учетом старой дружбы с Россией, было прощено очень-очень многое.

София являлась союзником Гитлера и принимала участие в агрессии против Греции и Югославии. Хотя в боях с Красной армией болгарские регулярные части не участвовали, действуя против партизан на Балканах, они позволяли нацистам свободно перебрасывать свои войска на Восточный фронт. Кроме того, болгарские подразделения принимали участие в гитлеровских депортациях с Балканского полуострова евреев.

Около 100 тыс. симпатиков Антигитлеровской коалиции в самой Болгарии подверглись репрессиям. Также следует отметить, что из болгарских коллаборационистов нацисты сформировали противотанковую бригаду войск СС (воевавшую против Красной армии) и диверсионную группу абвера. Все это Болгарии простили. Войну она закончила, как союзник СССР.

Нужно, кроме того, иметь в виду, что «союз» с рейхом был тяжелым ярмом для болгарского народа. Ради помощи Гитлеру власти подняли налоги в стране в 5 раз, инфляция обрушила уровень жизни населения. Экономике страны был нанесен колоссальный ущерб, измерявшийся десятками миллиардов левов.

С учетом нацистского грабежа и репрессий, нет ничего удивительного в том, что советских солдат в Болгарии воспринимали, как освободителей, и встречали цветами, а регулярные болгарские части без всяких сомнений перешли на сторону Красной армии и принимали участие в боях против немцев на Балканах. О какой «эпохе тоталитаризма» здесь вообще может идти речь?

Впрочем, история отношений России и Болгарии была «по-родственному сложной» и ранее. Здесь нужно немного углубиться в историю.

Турки захватили Болгарию в XIV веке и жестоко управляли ею почти 500 лет. Болгары-христиане были серьезно поражены в правах – платили высокие налоги, не могли ездить верхом, носить оружие и защищаться в судах. Турки имели право первой ночи в отношении болгарских девушек. Чтобы подавить в болгарах волю к сопротивлению, османы вырезали целые населенные пункты и практиковали массовые изнасилования.

Просвещенный Запад это нисколько не беспокоило.

Когда во время восстания 1876 года турки убили около 30 тыс. мирных жителей и уничтожили 60 болгарских населенных пунктов, британских премьер Бенджамин Дизраэли... обвинил во всем самих болгар. Единственной страной в мире, поднявшейся на защиту болгарского народа, стала Россия.

В результате войны 1877-1878 года Санкт-Петербург добился широкой автономии для Болгарии (на ее исторических землях от Дуная до Эгейского моря) и независимости для балканских стран. Однако европейские державы на Берлинском конгрессе разделили Болгарию на три части (вассальное княжество, автономную провинцию и полностью зависимую от турок Македонию), а также лишили Софию выхода к Эгейскому морю.

Но уже в 1880-е годы регент Стефан Стамболов разорвал отношения с Россией и начал репрессии против русофилов, а народное собрание выбрало себе князем принца из династии Кобургов - Фердинанда. Жертвы России были «подзабыли»...

О дружбе с Санкт-Петербургом вспомнили, когда пришло время окончательно расходиться с Турцией. Добрая Россия оплатила по взаимозачету Турции огромные долги Болгарии перед Османской империей. Болгария же до конца эти средства так и не вернула.

Зато в Первую мировую войну она, поддержав Германию и Австро-Венгрию, выступила фактически против России. Эта Авантюра ей обошлась дорого. Страны Антанты (уже без России) отторгли у нее по Нёйискому договору ряд территорий и взыскали огромные контрибуции. Этот опыт ничему не научил Софию. Во Вторую мировую войну она опять пошла на союз с Германией. Чем это для нее закончилось – мы уже говорили выше...

После войны Болгария стала ближайшим союзником СССР. И получила за это свои бонусы.

Из нищей аграрной страны она превратилась в высокоразвитое и состоятельное государство. Кстати, учитывая популярность коммунистической идеологии (в компартии состоял каждый пятый взрослый житель страны) западные спецсужбы не смогли даже устроить в Болгарии «бархатную революцию». Либерализация произошла мягко, на фоне развала СССР.

Присоединившись к ЕС и НАТО, Болгария оказалась в их составе одной из самых бедных стран. И сейчас болгарское общество разрывается на части. По оценкам социологов и политологов, порядка 70% болгар стоят на пророссийских позициях, но при этом многие из них все еще ждут «европейского чуда». Однако, пока что им даже отказывают в такой мелочи, как Шенген...

Никому не хочется навязываться, но болгарским политикам стоило бы трезво взглянуть на свой исторический опыт. За последние два столетия их страна процветала и добивалась чего-то только в союзе с Россией, а пытаясь «дружить» с Западом и продвигая националистические идеи – только несла жестокие потери.

Автор этих строк уверен, что достаточно поискать и у инициаторов националистических провокаций вроде члена правления Института евроатлантической безопасности Топалова и главы столичного района Павлова, наверняка найдутся личные политические связи в Брюсселе и Вашингтоне, заинтересованные в ссоре между Софией и Москвой.

Так может болгарским политикам стоит хорошенько подумать и перестать наступать на исторические грабли снова?