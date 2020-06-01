Полиция Вашингтона применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

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Несколько человек пострадали в результате столкновений с полицией в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Акции протеста в Вашингтоне из-за смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе несколькими днями ранее прошли в минувшее воскресение. Протестующие собрались вокруг Белого дома и начали теснить полицейское оцепление.

Демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки с водой, петарты. Возникло несколько возгораний. Полиция для оттеснения протестующих применила слезоточивый газ. После этого демонстранты начали громить магазины, врываться в близрасположенные здания и жечь урны.

По данным местных СМИ, во время беспорядков президент Дональд Трамп находился в подземном бункере Белого дома. Там, по разным данным, он находился около часа, затем вернулся в резиденцию.

Отмечается, что ранее этот бункер использовался во время терактов.