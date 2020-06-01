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Полиция Вашингтона применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

08:45 1.06.2020
Скриншот с видео
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Несколько человек пострадали в результате столкновений с полицией в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Акции протеста в Вашингтоне из-за смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе несколькими днями ранее прошли в минувшее воскресение. Протестующие собрались вокруг Белого дома и начали теснить полицейское оцепление. 

Демонстранты бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки с водой, петарты. Возникло несколько возгораний. Полиция для оттеснения протестующих применила слезоточивый газ. После этого демонстранты начали громить магазины, врываться в близрасположенные здания и жечь урны. 

По данным местных СМИ, во время беспорядков президент Дональд Трамп находился в подземном бункере Белого дома. Там, по разным данным, он находился около часа, затем вернулся в резиденцию. 

Отмечается, что ранее этот бункер использовался во время терактов.

Темы: Вашингтон, США, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 17:09
Гость: Сердечник

для индейцев и те и те понаехавшие, а они пострадавшие
01.06.2020, 15:54
Гость: Где гневные протесты

американских и российских навальных? Куда засунули языки?
01.06.2020, 15:51
Гость: SS

Байден, Клинтоны, Сорос и Гейтс организовали в США черный майдан, основа которого лозунг - "если ты черный, то грабь магазины". Трамп должен вывести на улицы вооруженное белое ополчение и загнать бандитов назад в гетто. Иначе страна будет переименована в ЦААР (центрально афро-американская республика) и житуха там тоже будет центрально-африканская.
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