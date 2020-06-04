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Посольство США в Афинах забросали камнями и «коктейлями Молотова»

08:27 4.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Посольство США в Афинах стало объектом нападения греческих активистов, организовавших марш в поддержку афроамериканцев.

Марш в Афинах стал реакцией местной общественности на убийство полицейскими в США афроамериканца Джорджа Флойда. В акции участвовали несколько тысячч представителей левых организаций и курды.

Как пишет "Интерфакс", большая часть мероприятия проходила мирно, однако во время прохождения мимо посольства США, группа молодых людей стала бросать в здание и полицейских, охранявших его, камни, бутылки и "коктейли Молотова".

В ответ полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе столкновений были задержаны 12 человек.

Между тем, в США также продолжаются акции протеста против расовой дискриминации. В ряде городов они переросли в массовые беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов. 

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Полицейские позже были уволены, им также придъявили обвинения в убийстве. Полицейскому, что давит коленом на шею афроамериканца, быол предъявлено обвинение в убийстве второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления. Оставшимся троим полицейским предъявлены обвинения в соучастии в убийстве. 

Темы: Греция, США, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 18:14
Гость: вот так.

Какие активисты! дебилы провели акцию протеста у посольства США, ни все были этнические Греки , это люди оплачиваемы разными организациями большинство из них из стран ЕС ,они всегда готовы нагадить своей стране они и мать свою продадут если им заплатят .Были бы патриотами эти люди у посольсва США в Афинах спросили бы у гада котрый стрелял в полицейского Греческого происходения в Лас Вегасе , Greek-American police officer, 29-year-old Shay Mikalonis.
04.06.2020, 12:35
Гость: Виктору

Так на деньги этих самых Рокфеллеров как раз меняется социальный строй. Проходят бессмысленные бунты, поджоги.
04.06.2020, 12:35
Гость: gvozd

Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими
--
не "погиб", а был хладнокровно Убит.
"убийство без умысла" тоже Вранье.
любой кто занимался боевыми исскуствами не даст соврать - полицай Точно Знал Что Делал.
стоит случайно качнутся и финита - шейный позвонок будет сломан, труп и тюрьма.
даже на тренированном человеке, этот прием никогда не делается в полную "дурь"..
расизм тут тоже ни причем - это Систематическая Безнаказанность полиции при любых преступлениях.
каждый год, полиция убивает белых Больше чем негров.
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