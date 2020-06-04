Посольство США в Афинах забросали камнями и «коктейлями Молотова»

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Посольство США в Афинах стало объектом нападения греческих активистов, организовавших марш в поддержку афроамериканцев.

Марш в Афинах стал реакцией местной общественности на убийство полицейскими в США афроамериканца Джорджа Флойда. В акции участвовали несколько тысячч представителей левых организаций и курды.

Как пишет "Интерфакс", большая часть мероприятия проходила мирно, однако во время прохождения мимо посольства США, группа молодых людей стала бросать в здание и полицейских, охранявших его, камни, бутылки и "коктейли Молотова".

В ответ полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе столкновений были задержаны 12 человек.

Между тем, в США также продолжаются акции протеста против расовой дискриминации. В ряде городов они переросли в массовые беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Полицейские позже были уволены, им также придъявили обвинения в убийстве. Полицейскому, что давит коленом на шею афроамериканца, быол предъявлено обвинение в убийстве второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления. Оставшимся троим полицейским предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.