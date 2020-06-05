Чехия высылает двух сотрудников российского посольства

16:30

Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, это связано с историей о том, что российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин. Эту выдумку один из сотрудников посольства России целенаправленно заслал Службе безопасности и информации.

""Кроме лишней работы для наших спецслужб, он таким образом создал дальнейшие проблемы в чешско-российских отношениях и нанесении ущерба репутации России в Чехии. Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства России были названы персонами нон грата", — цитирует премьера РИА Новости.

Российское посольство назвало решение Праги недружественным шагом, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях. Чешская сторона не представила ни одного факта, подтверждающего свою позицию по российским дипломатам.

Персонами нон грата объявлены исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества Андрей Кончаков и сотрудник Российского центра науки и культуры Рыбаков. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.