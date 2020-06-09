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Зеленский рассказал о своем желании заразиться коронавирусом

13:44 9.06.2020
Фото из соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться.

«Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в офисе президента). И проживу это нормально». Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», – приводит слова Зеленского издание «Взгляд».

Зеленский отметил, что таким образом он мог бы изменить настроения в обществе.

«Чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было «депрессухи». В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», – добавил глава государства.

По словам Зеленского, заразиться было несложно, но в его окружении решили, что это «перебор» и семья не простила бы ему этот поступок.

«Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», – добавил президент.

По последним данным, на Украине коронавирус обнаружили у 27 тыс. 856 человек, из них 12 тыс. 412 человек выздоровели, а 810 человек скончались.

Темы: Владимир Зеленский, Коронавирус
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 19:21
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
09.06.2020, 19:20
Гость: kib

... чё вы его так боитесь ?! Он не однократно заявлял о целостной, единой Украине.
09.06.2020, 19:02
Гость: Carlos

Какой-то гашековский персонаж...
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