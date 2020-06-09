Администрация США не подключает немецких союзников к процессу выработки решений

Вашингтон выводит часть войск из Германии, не уведомив предварительно Берлин



Коллаж © KM.RU

6 июня советник Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил изданию The Wall Street Journal, что президент США принял решение вывести треть американского воинского контингента из Германии к сентябрю.

Как написал Der Spiegel, «президент Дональд Трамп информировал об этом конгресс, но посчитал ненужным поставить в курс дела немецких союзников».

К такой манере доносить до немцев решения, принимаемые в Вашингтоне, уже привыкли. Отношения между США и Германией остаются сложными. Год назад Берлин отказался войти в коалицию государств «по охране торговых путей в Ормузском заливе от иранской агрессии», справедливо полагая, что может оказаться втянутым в конфликт с Ираном. Немцы отказались послать на Ближний Восток свои сухопутные войска для борьбы с запрещённым в России «Исламским государством»*. Потом последовал отказ Ангелы Меркель принять участие в июньском саммите G-7 в Вашингтоне по приглашению Дональда Трампа. Этим отказом саммит был сорван.

Атмосферу американо-германских отношений отравляют две долгосрочные проблемы. Первая заключается в нежелании Германии доводить свой взнос в бюджет НАТО до 2% ВВП (под давлением Трампа Берлин увеличил свой взнос до 1.36 % и на этом остановился). Отражая позицию Вашингтона, бывший посол США в Германии Р. Гренелл изрёк: «Оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик продолжит содержать 50 000 американцев Германии, а немцы при этом используют профицит в торговле в собственных целях».

Второй проблемой является практический саботаж Германией покупки дорогого американского сланцевого газа. Берлин и Москва движутся к завершению строительства газопровода «Северный поток - 2». Разногласия по данному вопросу обострились, и Меркель уже готова ответить на угрозы Вашингтона о новых санкциях собственными мерами (скорее всего, это будет повышение ввозной пошлины на американский сланцевый газ).

На осень Трамп запланировал два визита в Европу, но Германию он объезжает стороной. Встреча группы G-7 пройдёт Биаррице (Франция), а затем Трамп посетит Данию и Польшу; оба государства являются противниками газопровода «Северный поток - 2».

Вывод части американских войск сопряжён с этими обстоятельствами и несёт цель запугать немцев ослаблением их военной безопасности. США не просто выводят почти 10 тысяч из 35 тысяч размещённых в ФРГ американских военнослужащих. Улетает часть «воздушного крыла» истребителей-бомбардировщиков F-16, оборудованных под бомбометание тактическими атомными бомбами, хранящимися на базе Бюхель. В Пентагоне подчёркивают, что таким образом снижается уровень устрашения «потенциального российского агрессора».

Большинство немецких политиков с этим не согласны. Представители ХДС и СДПГ раскритиковали Вашингтон за отсутствие предварительного уведомления правительства ФРГ и потребовали усиления военного потенциала Евросоюза. «Эти планы снова показывают, что администрация Трампа не выполняет элементарных руководящих функций и не подключает партнеров к процессу выработки решений», – заявил заместитель руководителя фракции ХДС в бундестаге Йоханн Вадепул. Он оценил случившееся как ещё один звонок европейцам: они должны «решительнее брать в свои руки вопросы собственной безопасности».

«Надёжности США как партнера и организующей силы в Европе больше не существует, – считает эксперт по вопросам безопасности фракции СДПГ Фриц Фельгентрой. – Жизнеспособность европейской политики безопасности определится тем, какой будет реакция [европейцев]. В особенности касательно источника опасений – России».

Эксперт ХСС Андреас Ник заявил в интервью Deutsche Welle, что речь идёт не о военно-профессиональном, а о политическом содержании американского решения. «Американские солдаты исполняют свою функцию… фактом своего присутствия на европейской территории».

«Я не сумел найти конкретного объяснения выводу американских войск», – заявил председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген. Представитель зелёных по вопросам оборонительной политики Тобиас Линднер сказал, что Трамп ведёт себя как «спятивший трансатлантический водитель».

«Возможно, президент Соединенных Штатов Америки не знает, что Германия является центром логистического и медицинского обслуживания армии США, в особенности при ее использовании на Ближнем и Среднем Востоке», – отметила представительница СвДП по вопросам политики безопасности Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Левая партия приветствовала решение Трампа. «Частичный вывод американских войск должен восприниматься нами как шанс, – написал в Twitter руководитель фракции Левой в бундестаге Дитмар Барч. – Федеральное правительство должно… в ближайшее время вместе с администрацией США подготовить полный вывод американских войск из Германии. Атомное оружие США должно также покинуть нашу страну».

Так или иначе, «атлантический мост» будет отмечен ещё одной трещиной.

Зато в Варшаве решению президента Трампа обрадовались. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что часть американских войск будет передислоцирована из Германии в Польшу.

И всё же более точной представляется оценка, которую высказала The New York Times: «План Трампа является еще одним ударом по слабеющему альянсу [США] с Европой…»

* организация, запрещенная в РФ