«Зеленые» электростанции обошли атомные по производству электричества

17:10

По итогам прошлого года впервые в истории «зеленые» электростанции смогли обогнать атомные по объему выработанной в мире электроэнергии. Об этом сообщается в ежегодном отчете BP Statistical Review.

Согласно докладу, выработка электричества из солнца, ветра и других чистых источников (за исключением воды) увеличилась на 13% и составила 2,8 петаватт•ч. В то же время выработка атомной электроэнергии возросла только на 3,5%, до 2,796 петаватт•ч. В общем производстве доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной электроэнергии составила порядка 10,4%.

Отрасль ВИЭ начала развиваться в России сравнительно недавно. Кабмин РФ только в 2013 году утвердил рыночные стимулы для возведения в стране «зеленых» электростанций, причем всего для 5,4 ГВт. Как результат к этому году в России появилось только 184 МВт ветряных электростанций и 1,4 ГВт солнечных электростанций. Другими словами, это меньше 1% мощности всей энергосистемы страны.

На сегодняшний день в энергосистеме РФ по-прежнему доминирует традиционная генерация. Так, согласно отчету Минэнерго, почти 67% сейчас приходится на тепловые электростанции на угле и газе, 20,2% — на атомные и 12,3% — на гидроэлектростанции (ГЭС).

Что касается общей тенденции, то в мире потребление энергии продолжает смещаться в сторону более чистых источников, приходят к выводу аналитики BP.