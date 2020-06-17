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«Зеленые» электростанции обошли атомные по производству электричества

17:10 17.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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По итогам прошлого года впервые в истории «зеленые» электростанции смогли обогнать атомные по объему выработанной в мире электроэнергии. Об этом сообщается в ежегодном отчете BP Statistical Review.

Согласно докладу, выработка электричества из солнца, ветра и других чистых источников (за исключением воды) увеличилась на 13% и составила 2,8 петаватт•ч. В то же время выработка атомной электроэнергии возросла только на 3,5%, до 2,796 петаватт•ч. В общем производстве доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной электроэнергии составила порядка 10,4%.

Отрасль ВИЭ начала развиваться в России сравнительно недавно. Кабмин РФ только в 2013 году утвердил рыночные стимулы для возведения в стране «зеленых» электростанций, причем всего для 5,4 ГВт. Как результат к этому году в России появилось только 184 МВт ветряных электростанций и 1,4 ГВт солнечных электростанций. Другими словами, это меньше 1% мощности всей энергосистемы страны.

На сегодняшний день в энергосистеме РФ по-прежнему доминирует традиционная генерация. Так, согласно отчету Минэнерго, почти 67% сейчас приходится на тепловые электростанции на угле и газе, 20,2% — на атомные и 12,3% — на гидроэлектростанции (ГЭС).

Что касается общей тенденции, то в мире потребление энергии продолжает смещаться в сторону более чистых источников, приходят к выводу аналитики BP.

Темы: Атомная энергетика в мире, Атомная энергетика в России, Электроэнергетика в мире, Электроэнергетика в России
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 21:53
Гость: gvozd

откровенная ложь.
нидерланды одна из самых "зеленутых" стран в ес, доля всех этих возобновляемых источников около 3%.. 80% электроэнергии вырабатывается на ТЭЦ... на Угольных ТЭЦ..
а в лево-завиральных газетках даа, показывают только вентиляторы в море, создавая Иллюзию.
17.06.2020, 21:46
Гость: русский

Серьёзной альтернативы "мирному атому" всё равно нет. Все эти ветряки с панелями - одна сплошная фикция.
17.06.2020, 21:15
Гость: tot64

Самый простой способ начать экономить энергоресурсы - с себя начать.
Вот берите пример с меня ;)..
Я поставил себе самый самый передовой газовый котёл на то время (год 2009), к нему на крышу поставил 4 модуля для горячей воды и для отопления одновременно.
Потратился дополнительно на 700 литровый бойлер и дополнительный модуль управления.
В основном народ ставит пару коллекторов для горячей воды. и неболъшой , литров 200 бойлер. Но я человек сознательный , :-) и поставил побольше .
Результат таков: Дом-
если в кубометрах считать то это где-то 950 м³ отапливается, или 225 м².
Я трачу если по деньгам 45-55 € в месяц. В киловатах если то около 10000 килловат в год.

Для сравнения- в среднем на 3 комнатную квартиру, в среднем доме уходит не менее 80 € на тепло, печка стоит в подвале дома и затраты на тепло расчитывается по счётчикам на батареях.
Иногда в новом или утеплёном доме выходит и меньше- но редко.
Цифры не от фонаря! Меньше 80 € в месяц на тепло редко обходится, в основном больше.
Вот и сравните , Дом с передовой энергосберегающей технологией 225 м²- 50€ и квартира в "многоэтажке" 80 м² - 80€. ( город Ганновер)
К теплу ещё и горячая вода... она тоже стоит около 25-35 € . У кого как. Иногда горячая вода как и тепло идёт из бойлера , иногда и газовая или электрическая горелка в квартире стоит.
У меня 50€ в месяц.за горячую воду и отопление.!
Вот я к чему всё это.
Если немного разумнее, ответст:
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