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На Порошенко завели дело о разжигании межнациональной розни

08:45 19.06.2020
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как пишет "Интерфакс", Государственное бюро расследований Украины расследует действия Порошенко по статье "разжигание межнациональной розни".

Отмечается, что еще в 2019 году прихожане УПЦ Киевского патриархата подали заявление о незаконных действиях высших должностных лиц государства, которые совершили действия, направленные на разжигание межнациональной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Расследвоание в начале вело СБУ Украины, а потом оно было передано в ГБР.

"Против меня возбудили еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил в свою очередь Порошенко, отметив, что если его за это посадят, для него это будет "наивысшей наградой".

15 декабря 2018 года в Киеве при участии Константинополя и при поддержке властей Украины прошел собор, на котором была учреждена новая украинская церковь, с тех пор ее не признала ни одна из православных церквей, за исключением самого Константинополя.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии.

Темы: Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2020, 14:42
Гость: замечание вскользь

Это игры как их? Престолов, что ли? Комедия или оперетка, вспоминая булгаковских "Турбиных".
19.06.2020, 12:03
Гость: личный опыт

Плохо Пеця себя повел, недальновидно. Щас бы уехал в Ростов или Сочи и горя не знал.
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