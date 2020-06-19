В США умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева

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В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга Сергея Хрущева Гэри Пауэрс.

"Я имел возможность связаться с его семьей, и они подтвердили, что он скончался", - сказал собеседник агентства.

Эту новость подтвердила и внучка Сергея Хрущева Нина. Отмечается, что сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.

Обстоятельства смерти Хрущева пока не сообщаются.

Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х годах Хрущев эмигрировал в США, американское гражданство сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил в 1999 году.