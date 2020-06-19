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В США умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева

06:34 19.06.2020
Сергей Хрущев
Скриншот с YouTube
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В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга Сергея Хрущева Гэри Пауэрс.

"Я имел возможность связаться с его семьей, и они подтвердили, что он скончался", - сказал собеседник агентства.

Эту новость подтвердила и внучка Сергея Хрущева Нина. Отмечается, что сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.

Обстоятельства смерти Хрущева пока не сообщаются.

Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х годах Хрущев эмигрировал в США, американское гражданство сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил в 1999 году.

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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19.06.2020, 12:45
Гость: gvozd

молодец - в точку.
19.06.2020, 12:16
Гость: Клетчатый

Имею прямо противоположные свидетельства насчет технической
грамотности. В коллективе было известно, кто написал ему докторскую. Само по себе это "светило" ничего не изобрело и не создало, просто хитромудрый Челомей держал его как "толкача" своих фантастических проектов.
Кончился папаш как генсек, кончился и сынок как конструктор, причем совсем.
Ну а славы-то (т.е. денег больших) ой как хочется... Вот и придумал Сергей Никитович аферу с мемуарами отца, он же и передал текст западникам.
А насчет порядочности... Брат его, Леонид, по характеру был
гулякой, иногда несдержанным человеком, т.е. "непорядочным", но стал летчиком, пошел в бой и погиб.
"Порядочный" же Сергей придумал, как нагадить своей стране, только за то, что она его вырастила.
Выводы делайте сами.
19.06.2020, 12:11
Гость: Светлана_окб - старому еврею

А что не так поведал конструктор? Ведь "любознательный" Челомей отследил С.Хрущева в 1958 г. после окончания МЗИ и подленько сагитировал его пойти к себе в КБ, хотя Сергей собирался работать в КБ академика Н.А.Пилюгина, который занимался проблемами управления ракет. Как вспоминал Сергей позже, он отлично понимал, что нужен Челомею не как специалист, а прежде всего, как сын человека в стране, понимал, зачем шеф водит его с собой на все собрания и заседания. И С.Хрущев, даже не прикладывая каких-либо усилий, одним фактом своего присутствия помог Челомею создать не только в Реутове оснащенное КБ, но и подло уничтожить могучую фирму В.М.Мясищева и захватить завод имени М.В.Хруничева в Филях. И ничего окромя, как аферист, интриган, карьерист, скупердяй, присваивающий себе лично премиальные деньги коллектива и т.д., сказать и нечего. Но у меня лично вызывала отвращения подленькая низость наговаривать на талантливых людей гадостии врать без перерыва на обед, начиная с С.Королева и многих других.
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