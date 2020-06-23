]]>
]]>
Главная В мире Новости

Немцов посмертно выиграл суд у Лужкова

14:25 23.06.2020
Фото с сайта pravo.ru

Европейский суд по правам человека присудил дочери оппозиционера Бориса Немцова Жанне Немцовой компенсацию в 20 800 евро за нарушение в России права ее отца на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека), сообщает "Интерфакс".

По данным агентства Жанне Немцовой как наследнице политика ЕСПЧ присудил требуемую компенсацию в 12 994 евро и 7800 евро компенсации морального ущерба.

История тяжбы между Немцовым и мэром Москвы Юрием Лужковым ведет свою историю с 2009 года. Немцов вместе Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. Мэрия и Лужков объявили, что будут судиться за клевету.

Позже в газете "КоммерсантЪ" вышла статья об этом докладе и о грядущем судебном разбирательстве. В публикации также приводился комментарий Немцова, который назвал Лужкова "коррупционером и вором". Лужков обратился в суд с требованием опровержением данных слов, а также процитированной фразы из доклада о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве.

Замоскворецкий суд признал эти утверждения клеветническими и взыскал с Немцова и ИД "Коммерсантъ" по 500 000 рублей компенсации в пользу Лужкова. Это решение подтвердил Мосгорсуд. Немцов летом 2010 года обжаловал эти решения в Страсбурге.

В своем нынешнем решении ЕСПЧ указывает, что взысканная в пользу Лужкова российским судом сумма не преследовала "насущной социальной потребности" и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, назначение необоснованно высокой суммы компенсации (Лужкову в общей сложности был присужден 1 млн рублей) оказывает сковывающее воздействие на свободу выражения мнений.

Также суд указал, что газета "Коммерсантъ" и написавшая статью журналистка не должны нести ответственность за клевету, так как опубликовали не собственное выступление, а комментарий Немцова.

Примечательно, что обоих фигурантов разбирательства уже нет в живых.

Темы: Европейский суд по правам человека в Страсбурге
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.06.2020, 22:51
Гость: фпвыара

В своем нынешнем решении ЕСПЧ указывает, что взысканная в пользу Лужкова российским судом сумма не преследовала "насущной социальной потребности" и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, назначение необоснованно высокой суммы компенсации (Лужкову в общей сложности был присужден 1 млн рублей) оказывает сковывающее воздействие на свободу выражения мнений

Читать полностью: https://www.km.ru/world/2020/06/23/evropeiskii-sud-po-pravam-cheloveka-v-strasburge/874850-nemtsov-posmertno-vyigral-s

ПО СУЩЕСТВУ еспч НЕ ОПРОВЕРГ ПОЛИТИКА!!!!!!! УБРАТЬ ИЗ КОНСТИТУЦИИ ВЕРХОВЕНСТВО ТН МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.06.2020, 21:54
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Может Вы и прАвы. Но чтоб нам это понять нам тож необходимо "там" пожить, а мы заМКАДыши в большинстве своём и вероятно нищеброды, а не "средний класс", как утверждает соискатель пожизненного президенЦтва. Воруют, суки, а нас этому не учили! Учили верить в светлое будущее, вот мы и верим. Наивные...
23.06.2020, 21:12
Гость: Ну ты даёшь

Куда она исчезла?Ты не не гозман.Скорее всего ,язык сломать можно,прибалтийский придуманный этнос-"насрявичус" или эстонский рыбак,которых людьми сделала Россия.Из рабов и рабства прыгнул и в цивилизацию.Отсюда тяга опять под сапог более богатого
.Не смешите лягушек в пруде.Кто о вас знал где-то,пока дуриков не начали использовать как обычную блесну на рыбалке.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации