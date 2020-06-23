Немцов посмертно выиграл суд у Лужкова

14:25

Европейский суд по правам человека присудил дочери оппозиционера Бориса Немцова Жанне Немцовой компенсацию в 20 800 евро за нарушение в России права ее отца на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека), сообщает "Интерфакс".

По данным агентства Жанне Немцовой как наследнице политика ЕСПЧ присудил требуемую компенсацию в 12 994 евро и 7800 евро компенсации морального ущерба.

История тяжбы между Немцовым и мэром Москвы Юрием Лужковым ведет свою историю с 2009 года. Немцов вместе Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. Мэрия и Лужков объявили, что будут судиться за клевету.

Позже в газете "КоммерсантЪ" вышла статья об этом докладе и о грядущем судебном разбирательстве. В публикации также приводился комментарий Немцова, который назвал Лужкова "коррупционером и вором". Лужков обратился в суд с требованием опровержением данных слов, а также процитированной фразы из доклада о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве.

Замоскворецкий суд признал эти утверждения клеветническими и взыскал с Немцова и ИД "Коммерсантъ" по 500 000 рублей компенсации в пользу Лужкова. Это решение подтвердил Мосгорсуд. Немцов летом 2010 года обжаловал эти решения в Страсбурге.

В своем нынешнем решении ЕСПЧ указывает, что взысканная в пользу Лужкова российским судом сумма не преследовала "насущной социальной потребности" и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, назначение необоснованно высокой суммы компенсации (Лужкову в общей сложности был присужден 1 млн рублей) оказывает сковывающее воздействие на свободу выражения мнений.

Также суд указал, что газета "Коммерсантъ" и написавшая статью журналистка не должны нести ответственность за клевету, так как опубликовали не собственное выступление, а комментарий Немцова.

Примечательно, что обоих фигурантов разбирательства уже нет в живых.