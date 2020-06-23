Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

19:52

Россия должна выплачивать Украине по 100 миллионов долларов ежегодно за базирование Черноморского флота в Крыму, как это было присоединения полуострова к РФ. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они (соглашения) должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории»,— приводит слова чиновника «Укринформ».

При этом Боднар посетовал, что с 2014 года никаких выплат украинской стороне не происходит.

В России уже отреагировали на заявление Киева. Украина в очередной раз хочет развернуть международную дискуссию вокруг принадлежности Крыма, заявив о российском долге за базирование Черноморского флота, — однако РФ ничего не должна, поскольку подобного соглашения больше нет, сказал РИА Новости информированный источник.

Как пояснил собеседник агентства, документ, который упоминает Боднар, было подписан в то время, когда Крым был украинским, теперь же, когда полуостров находится в составе РФ, такого соглашения уже не существует: «Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно». Поэтому никаких долгов у России перед Украиной нет, резюмировал он.