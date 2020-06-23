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Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

19:52 23.06.2020
Фото с сайта vpoanalytics.com
Фото с сайта vpoanalytics.com

Россия должна выплачивать Украине по 100 миллионов долларов ежегодно за базирование Черноморского флота в Крыму, как это было присоединения полуострова к РФ. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они (соглашения) должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории»,— приводит слова чиновника «Укринформ».

При этом Боднар посетовал, что с 2014 года никаких выплат украинской стороне не происходит. 

В России уже отреагировали на заявление Киева. Украина в очередной раз хочет развернуть международную дискуссию вокруг принадлежности Крыма, заявив о российском долге за базирование Черноморского флота, — однако РФ ничего не должна, поскольку подобного соглашения больше нет, сказал РИА Новости информированный источник.

Как пояснил собеседник агентства, документ, который упоминает Боднар, было подписан в то время, когда Крым был украинским, теперь же, когда полуостров находится в составе РФ, такого соглашения уже не существует: «Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно». Поэтому никаких долгов у России перед Украиной нет, резюмировал он.

Темы: Крым, Украина, Ситуация вокруг Севастополя и Черноморского флота России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.06.2020, 02:25
Гость: Rainybus

Не было никакой "Киевской Руси". Это конструкт в исторической науке, чтобы легче было различать эпохи. Были - русские княжества.
Римляне тоже не подозревали,что живут в "Древнем Риме".
24.06.2020, 02:23
Гость: Шило

Это у них, вспышка памяти или информация со стороны?
24.06.2020, 00:31
Гость: А как иначе?

Это ведь СССР был, а не Израиль.
Все комментарии (13)
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