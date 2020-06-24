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ООН предупредил Израиль о недопустимости аннексии территорий

17:35 24.06.2020
Фото с сайта pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Израиля отказаться от идеи аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Гутерреш отметил, что это будет расценено как самое серьезное нарушение международного права.

По его словам, присоединение земель подорвет перспективы новых переговоров. «Угроза Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега встревожила палестинцев, многих израильтян и международное сообщество в целом», - цитирует слова Гутерреша РИА Новости.

Напомним, в конце мая Биньямин Нетаньяху в рамках «сделки века» назвал дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан. По его мнению, распространение суверенитета Израиля на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, однако позднее министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин объявил, что данная дата может быть сдвинута на несколько недель или дней.

Темы: Израиль, Международные отношения, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 19:42
Гость: gvozd

кстати сегондя израиль Опять напал на сирию и бомбил централые регионы..
при полном молчании рф..
не удивляет что сирия раздражена таким поведением рф.
как то уж вопиюще..
24.06.2020, 19:29
Гость: Скептик

Евреи - избранный народ, его трогать низ-зя!!!
Они созданы по образу и подобию!
А остальные произошли от обезьян!
24.06.2020, 19:17
Гость: gvozd

пока там существует это образование под названием израиль - там будет война..
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