ООН предупредил Израиль о недопустимости аннексии территорий

17:35

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Израиля отказаться от идеи аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Гутерреш отметил, что это будет расценено как самое серьезное нарушение международного права.

По его словам, присоединение земель подорвет перспективы новых переговоров. «Угроза Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега встревожила палестинцев, многих израильтян и международное сообщество в целом», - цитирует слова Гутерреша РИА Новости.

Напомним, в конце мая Биньямин Нетаньяху в рамках «сделки века» назвал дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан. По его мнению, распространение суверенитета Израиля на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, однако позднее министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин объявил, что данная дата может быть сдвинута на несколько недель или дней.