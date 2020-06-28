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Китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР

09:47 28.06.2020
Фото Shimin Gu с сайта jetphotos.com

Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) поставила авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines первые три самолета собственного производства ARJ21, которые начинают эксплуатироваться на регулярной основе.

ARJ21 - 90-местный среднемагистральный лайнер. Указанные авиакомпании в течение текущего года должны получить по три таких самолета, сообщает "Интерфакс".

В разработке у COMAC еще два пассажирских самолета: узкофюзеляжный C919, который в настоящее время проходит летные испытания, и широкофюзеляжный самолет CR929, разрабатываемый совместно с Россией.

Темы: Китай, Авиастроение
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Комментарии читателей
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28.06.2020, 15:46
Гость: Шило

А где наши гражданские Змей Горынычы?
28.06.2020, 15:39
Гость: То есть

таки рожают, но от поляков во время сезонных работ.
28.06.2020, 15:35
Гость: Чего другим свой маразм приписываешь?

Сам то, сваливатель, чем страну прославил? На каком попрыщи в свои мозолистые руки хрусты рубишь?
Все комментарии (36)
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