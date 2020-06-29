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Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

13:50 29.06.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск для Москвы, по его мнению, — единственный оставшийся союзник.

"Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто  Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: "А" — Евросоюза, "Б" — Украины", — приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Как утверждает Лукашенко, Белоруссия является второй после Германии страной по объему закупок российского газа, а также крупным потребителем российской нефти. "Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего — политически", - заявил президент.

По мнению главы республики, потерять Белоруссию — "это сильнейший удар по внутренней политике России".

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 22:27
Гость: Верно

!!!!!!!!!!!
29.06.2020, 22:20
Гость: НХ

"Минск для Москвы, по его (Лукашенко) мнению, — единственный оставшийся союзник". Так оно и есть. Только с Белоруссией у РФ совместные оборонительные планы, координация действий ПВО и др. Но у нас разные социальные порядки: в РФ - государство служит чиновникам и олигархам, которые владеют основными богатствами страны, в РБ - всему народу поскольку большая часть экономики в руках государства. Белоруссия довольно бедна природными ресурсами, но благодаря усилиям Лукашенко, она практически полностью сама удовлетворяет потребности населения в основных продуктах и ширпотребе. Из РФ только за последние 13 лет толстосумы и иностранцы вывели 800 миллиардов долларов.
29.06.2020, 20:13
Гость: Иван Иваныч

Да у батьки выбор то невелик. Либо его как Януковича свергает запад, либо он с Россией. Так что его дружба из чувства самосохранения. Да и наши вполне могли его слить, если бы он не расправился с остатками пророссийских сил. А так он вроде меньшее зло.
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