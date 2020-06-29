Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

13:50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск для Москвы, по его мнению, — единственный оставшийся союзник.

"Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: "А" — Евросоюза, "Б" — Украины", — приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Как утверждает Лукашенко, Белоруссия является второй после Германии страной по объему закупок российского газа, а также крупным потребителем российской нефти. "Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего — политически", - заявил президент.

По мнению главы республики, потерять Белоруссию — "это сильнейший удар по внутренней политике России".