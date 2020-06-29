Лавров призвал не ждать скорого открытия Европы для россиян

13:17

Европейские страны на данный момент не рассматривают возможность открытия своих границ для россиян. Это связано с большим количеством выявленных случаев зараженных COVID-19 в РФ, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», – сказал глава ведомства в интервью RT.

Лавров отметил, что в настоящее время Кремль оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения с другими странами. На вопрос, когда конкретно могут открыть границы, Лавров признался, что не знает.

В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса остановила зарубежное железнодорожное сообщение. А через неделю было ограничено и пассажирское авиасообщение с другими государствами.

В начале июня власти РФ отменили часть ограничений – россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах. С 15 июня ЕС открыл почти все внутренние границы. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ уже с 1 июля.