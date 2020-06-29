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Лавров призвал не ждать скорого открытия Европы для россиян

13:17 29.06.2020
© KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев

Европейские страны на данный момент не рассматривают возможность открытия своих границ для россиян. Это связано с большим количеством выявленных случаев зараженных COVID-19 в РФ, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», – сказал глава ведомства в интервью RT.

Лавров отметил, что в настоящее время Кремль оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения с другими странами. На вопрос, когда конкретно могут открыть границы, Лавров признался, что не знает.

В конце марта Россия на фоне распространения коронавируса остановила зарубежное железнодорожное сообщение. А через неделю было ограничено и пассажирское авиасообщение с другими государствами.

В начале июня власти РФ отменили часть ограничений – россиянам разрешили выезжать из страны на работу и учебу, а также чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах. С 15 июня ЕС открыл почти все внутренние границы. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ уже с 1 июля.

Темы: Сергей Лавров, Европейский союз (ЕС), Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 19:58
Гость: личный опыт

при том уровне социального пофигизма, который существует в России относительно коронавируса, эпидемия не кончится никогда, а значит границы не откроют тоже никогда.
29.06.2020, 19:09
Гость: www

Крепился Лавров 2 недели, да и сказал то, что не в рунете давным давно было написано.
29.06.2020, 18:30
Гость: Лучше бы он

призвал закрыть для РФ западлатых, как загнивающую ветвь человечества.
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