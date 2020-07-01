В Китае принят закон о национальной безопасности Гонконга

08:58

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) во вторник, 30 июня, принял Закон о национальной безопасности Гонконга, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Закон вступил в силу в среду.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что закон был принят единогласно 162 членами ПК ВСНП.

За нарушения этого закона предусмотрены различные сроки тюремного заключения вплоть до пожизненного, написал в твиттере главный редактор пекинской газеты Global Times Ху Сицзинь. Он не привел других подробностей, отметив, что основывается на информации, полученной от людей, знакомых с текстом закона.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников.

При этом в Китае Закон о национальной безопасности Гонконга не считают ущемлением прав оппозиции, пишет "Интерфакс".

"Принятие Закона о национальной безопасности Гонконга, безусловно, не означает, что оппозиционный блок или демократический блок в Гонконге становятся "воображаемыми врагами". Закон позволяет сосредоточиться на борьбе с очень небольшим количеством преступников, которые серьезно угрожают национальной безопасности", - заявил заместитель руководителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

По его словам, за рубежом и в самом Гонконге есть люди, которые искажают смысл политики "одна страна, две системы", а все действия властей представляются как отказ Пекина от этой политики и снижение уровня автономии специального административного района. Чжан Сяомин пояснил, что власти "не могут сидеть, сложа руки, и наблюдать за действиями различных антикитайских конфронтационных сил в Гонконге, которые беззастенчиво разделяют страну и наносят ущерб национальной безопасности".

Угрозы США и других западных стран о ведении санкций против Гонконга и Пекина чиновник назвал "логикой разбойника".

"Мы, приняв закон, защищаем национальную безопасность одного из специальных административных районов Китая, это никак вас не касается, это полностью наше внутреннее дело", - заявил Чжан Сяомин.