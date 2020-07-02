Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

18:45

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.

Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города, сообщают "Ведомости" со ссылкой на телеканал ABC News. При ликвидации зоны полицейские задержали 32 человека. «Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали и Сиэтл был освобожден от анархистов», – заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма». Внутрь зоны не допускалась полиция, там показывали образовательные фильмы и бесплатно раздавали еду. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы».