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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

18:45 2.07.2020
Фото из соцсети

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон. 

Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли в среду 1 июля по указу мэра города, сообщают "Ведомости" со ссылкой на телеканал ABC News. При ликвидации зоны полицейские задержали 32 человека. «Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали и Сиэтл был освобожден от анархистов», – заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани. 

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма». Внутрь зоны не допускалась полиция, там показывали образовательные фильмы и бесплатно раздавали еду. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы».

Темы: США, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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02.07.2020, 22:18
Гость: blog2038,.

Ну если не считать изнасилования, грабежи и убийства, то действительно звучит странно.
02.07.2020, 21:12
Гость: цукеун

холуи буржуйские!!!!!
02.07.2020, 20:58
Гость: Гость

Будет! То была разведка боем.
Все комментарии (6)
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